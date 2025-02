Стив Уиткоф ще посети Близкия изток, за да обсъди споразумението между Израел и "Хамас"

П ратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф заяви, че тази седмица ще отиде в Близкия изток, за да обсъди удължаването на първия етап от мирното споразумение между Израел и "Хамас", предаде АФП.

„Трябва да получим удължаване на първата фаза и затова тази седмица, вероятно в сряда (26 февруари), ще отида в региона, за да преговарям за това. И се надяваме, че ще имаме подходящото време да започнем втората фаза, да я завършим и да освободим още заложници“, каза Уиткоф.

