П алестинското движение „Хамас“ няма да води преговори с Израел чрез посредници за каквито и да е нови мерки в рамките на крехкото примирие, освен ако палестинските затворници не бъдат освободени според постигнатите до момента споразумения, заяви пред Ройтерс представителят на организацията Басем Наим.

Израел заяви вчера, че забавя освобождението на стотици палестински затворници, които планираше да освободи ден по-рано, докато „Хамас“ не изпълни определени условия.

