Любопитно

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Епичният блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ спечели над 1,352 милиарда долара в световния боксофис. С това той пренаписа историята на киното, превръщайки се в най-печелившия филм с рейтинг R (забранен за непълнолетни) за всички времена

21 август 2026, 09:42
Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена
Източник: БТА

Н овият шедьовър на Кристофър Нолан „Одисея“ официално задмина „Дедпул и Върколака“ (Deadpool & Wolverine), превръщайки се в най-касовия филм с ограничителен рейтинг R (забранен за лица под 17 години без придружител) в историята на световното кино, съобщи Forbes.

Написаният и режисиран от Нолан епичен проект проследява Мат Деймън в ролята на Одисей – древногръцкия крал на Итака, по време на неговото мъчително и продължително години наред завръщане у дома след Тянската война. Звездният състав включва още Ано Хатауей като кралица Пенелопа, Том Холанд като техния син Телемах и Зендея в ролята на богинята Атина.

Още през премиерния си уикенд (17-19 юли) „Одисея“ инкасира близо 124 милиона долара от кината в Северна Америка. До 7 август лентата вече бе натрупала 429,65 милиона долара у дома и 578,8 милиона долара от международните прожекции, преминавайки границата от 1 милиард долара в глобалния боксофис. С това „Одисея“ стана първият филм на Нолан след „Черният рицар: Възраждане“ през 2012 г., достигнал този зашеметяващ феноменален успех.

Историческият крайъгълен камък

Само месец след световната си премиера филмът отбеляза нов феноменален рекорд. От филмовото студио Universal Pictures официално обявиха, че „Одисея“ е генерирал 1,352 милиарда долара приходи в световен мащаб. С това той изпревари глобалния резултат от 1,338 милиарда долара на блокбъстъра на Дисни и Марвел „Дедпул и Върколака“ от 2024 г.

Звездният блясък на „Одисея“: Зендея, Ан Хатауей и Лупита Нионго покориха Ню Йорк
17 снимки
премиера на Одисея
премиера на Одисея
премиера на Одисея
премиера на Одисея

Звездата от „Дедпул и Върколака“ Райън Рейнолдс бързо честити грандиозното постижение в социалната мрежа X, публикувайки с хумор майсторски монтиран видеоклип с горски сцени от двата филма.

Само три филма за възрастни са преминавали бариерата от $1 милиард

Когато на 7 август „Одисея“ чупи границата от 1 милиард долара, той се превърна в едва третия филм с рейтинг R в историята, постигнал това преди калкулирането на инфлацията:

  • „Одисея“ (2026) – $1,352 милиарда (и продължава да расте)
  • „Дедпул и Върколака“ (2024) – $1,338 милиарда
  • „Джокер“ (2019) с Хоакин Финикс – $1,078 милиарда

Четвъртата позиция в историята за филми с ограничителен рейтинг се заема от предходния счупил рекорди проект на Нолан – спечелилия „Оскар“ за най-добър филм „Опенхаймер“ ($975,8 милиона), следван от аниме хита от 2025 г. „Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle“ ($793,4 милиона).

Холивуд окупира Лондон: Кристофър Нолан събра невиждан звезден състав за фотосесията на „Одисея“
22 снимки
Одисей филм фотокол
Одисей филм фотокол
Одисей филм фотокол
Одисей филм фотокол

„Одисея“ задържа първото място в боксофиса през първите си две седмици, а впоследствие се задържа на стабилната втора позиция след новия „Спайдър-Мен: Нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) с Том Холанд.

Филмът с участието на Чарлиз Терон, Лупита Нионго, Хаймеш Пател, Джон Бърнтал, Елиът Пейдж и Джон Легуизамо продължава безапелационното си прожекционно движение в хиляди кина по целия свят.

Източник: Forbes    
Одисея Кристофър Нолан Боксофис Рекорд Рейтинг R Мат Деймън Дедпул и Върколака Епичен филм Том Холанд Древногръцка митология
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 13 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 14 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 12 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицински феномен: Излекуваха питон от рак с иновативна терапия за хора

Медицински феномен: Излекуваха питон от рак с иновативна терапия за хора

Любопитно Преди 1 минута

Ветеринари и онколози използваха за първи път в света електрохимиотерапия, за да спасят живота на 4,5-метровия питон Джоди Фостър. След сложна операция и иновативно лечение, влечугото се възстанови напълно от коварния раков тумор

Натали Харп и Доналд Тъмп

В багажника заради Тръмп: Абсурдната лоялност на Натали Харп

Свят Преди 1 минута

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Свят Преди 13 минути

Бебето почина при температура от 46 градуса на задната седалка, докато бабата работела в медицинската клиника отвън

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

България Преди 27 минути

Спасителната акция е проведена в района на Малък резен.

,

Гаф с дрон: Amazon прати пратка директно на дъното на басейн

Любопитно Преди 31 минути

Куриозна случка в Тексас: дрон за доставки на Amazon пусна пратката на клиентка директно в плувния ѝ басейн. Инцидентът стана вирален в мрежата само ден след като гигантът обяви мащабно разширяване на въздушните си доставки

Новината за завкъщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания окупира заглавията в пресата

Съседите на Хари и Меган: Градът е изтощен от претенциите им и от безкрайната драма

Свят Преди 31 минути

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Свят Преди 1 час

Чартърната машина се е разбила при заход за кацане близо до отдалечена радарна станция

<p>Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем</p>

Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

Технологии Преди 1 час

SpaceX планира да изгради множество центрове за данни в орбита около Земята, но според учени, това ще създаде нова категория космически отпадъци, която ще създаде рискове за практически всички други дейности и може да е изключително скъпо

Мелания Тръмп

„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар

Свят Преди 1 час

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Свят Преди 1 час

Основателят на Evergrande Хуей Ка Ян беше признат за виновен по осем обвинения и цялото му лично имущество ще бъде конфискувано

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Свят Преди 2 часа

Новините около разследването идват четири дни след като представител на актрисата потвърди нейната смърт. Официалната причина за смъртта все още не е оповестена

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

България Преди 2 часа

Соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и АЕЦ при нормалната ѝ мощност, каза Констанца Рангелова

Снимката е илюстративна

Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между САЩ и Иран и нарушенията на корабоплаването в Ормуз подкрепят ръста на петрола

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ

Жена, вдъхновена от „Ислямска държава“, планирала атентат срещу Капитолия

Свят Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е искала да взриви сградата на Капитолия в Олбъни и да замине за Сирия

Буря, която преминава през северната част на Калифорния

Торнадо и наводнения в САЩ: Бури удариха Ню Йорк и Делауеър

Свят Преди 3 часа

Властите съобщават за наводнения, блокирани автомобили и сериозни щети след мощните бури

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Свят Преди 3 часа

Главният изпълнителен директор на Meta придоби готическия замък Странкали, построен около 1830 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Сопраното Илеана Котрубас почина на 87 години

Edna.bg

Дакота Джонсън сложи край на връзката си с музиканта Тъкър Пилсбъри

Edna.bg

Големи проблеми връхлетяха ЦСКА

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Gong.bg

Защо DARA беше изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна

Nova.bg

Талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg