Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Н овият шедьовър на Кристофър Нолан „Одисея“ официално задмина „Дедпул и Върколака“ (Deadpool & Wolverine), превръщайки се в най-касовия филм с ограничителен рейтинг R (забранен за лица под 17 години без придружител) в историята на световното кино, съобщи Forbes.

Написаният и режисиран от Нолан епичен проект проследява Мат Деймън в ролята на Одисей – древногръцкия крал на Итака, по време на неговото мъчително и продължително години наред завръщане у дома след Тянската война. Звездният състав включва още Ано Хатауей като кралица Пенелопа, Том Холанд като техния син Телемах и Зендея в ролята на богинята Атина.

Още през премиерния си уикенд (17-19 юли) „Одисея“ инкасира близо 124 милиона долара от кината в Северна Америка. До 7 август лентата вече бе натрупала 429,65 милиона долара у дома и 578,8 милиона долара от международните прожекции, преминавайки границата от 1 милиард долара в глобалния боксофис. С това „Одисея“ стана първият филм на Нолан след „Черният рицар: Възраждане“ през 2012 г., достигнал този зашеметяващ феноменален успех.

‘The Odyssey’ Sets Box Office Record For Highest-Grossing R-Rated Film https://t.co/JD2zFdsE02

Photo: Universal Pictures pic.twitter.com/xtoJjyU6HC — Forbes (@Forbes) August 20, 2026

Историческият крайъгълен камък

Само месец след световната си премиера филмът отбеляза нов феноменален рекорд. От филмовото студио Universal Pictures официално обявиха, че „Одисея“ е генерирал 1,352 милиарда долара приходи в световен мащаб. С това той изпревари глобалния резултат от 1,338 милиарда долара на блокбъстъра на Дисни и Марвел „Дедпул и Върколака“ от 2024 г.

Звездата от „Дедпул и Върколака“ Райън Рейнолдс бързо честити грандиозното постижение в социалната мрежа X, публикувайки с хумор майсторски монтиран видеоклип с горски сцени от двата филма.

Само три филма за възрастни са преминавали бариерата от $1 милиард

Когато на 7 август „Одисея“ чупи границата от 1 милиард долара, той се превърна в едва третия филм с рейтинг R в историята, постигнал това преди калкулирането на инфлацията:

„Одисея“ (2026) – $1,352 милиарда (и продължава да расте)

– $1,352 милиарда (и продължава да расте) „Дедпул и Върколака“ (2024) – $1,338 милиарда

– $1,338 милиарда „Джокер“ (2019) с Хоакин Финикс – $1,078 милиарда

Четвъртата позиция в историята за филми с ограничителен рейтинг се заема от предходния счупил рекорди проект на Нолан – спечелилия „Оскар“ за най-добър филм „Опенхаймер“ ($975,8 милиона), следван от аниме хита от 2025 г. „Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle“ ($793,4 милиона).

„Одисея“ задържа първото място в боксофиса през първите си две седмици, а впоследствие се задържа на стабилната втора позиция след новия „Спайдър-Мен: Нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) с Том Холанд.

Филмът с участието на Чарлиз Терон, Лупита Нионго, Хаймеш Пател, Джон Бърнтал, Елиът Пейдж и Джон Легуизамо продължава безапелационното си прожекционно движение в хиляди кина по целия свят.