Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

И ранският остров Харг, ключовият енергиен център на Ислямската република, е „разбит на пух и прах“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, предаде Reuters.

Американският президент не представи други доказателства, че островът или разположената там критична енергийна инфраструктура са били подложени на атака. Към момента няма официален отговор на запитванията за коментар от Белия дом и Министерството на отбраната на САЩ, нито от иранска страна.

„Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“, написа лаконично американският президент.

Видеото най-вероятно е създадено с изкуствен интелект

Ройтерс посочва, че е анализирала придружаващия публикацията видеоклип със специализиран софтуер за откриване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Според резултатите от проверката видеото, на което се виждат мащабни и драматични експлозии, най-вероятно е генерирано с AI.

Това означава, че към момента няма независимо потвърждение за твърдението на Тръмп, че остров Харг действително е бил атакуван или че енергийната инфраструктура там е претърпяла сериозни разрушения.

Защо Харг е важен за Иран

Остров Харг е сред най-важните стратегически точки за иранската икономика и енергийна индустрия. Преди началото на настоящата война, започнала с американски и израелски удари на 28 февруари, през него са преминавали около 90% от иранския износ на петрол.

На острова се намира ключова инфраструктура за съхранение и износ на суров петрол. Поради това евентуална мащабна атака срещу Харг би могла да нанесе сериозен удар върху способността на Иран да продава петрол на международните пазари.

Подобно развитие би оказало огромен натиск върху иранската икономика и би могло да има последици и за международните енергийни пазари.

Източник: AP/БТА

Напрежението около Ормузкия проток се засилва

Публикацията на Тръмп идва на фона на нова ескалация на напрежението в района на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

По-рано американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. От своя страна Иран заяви, че е отвърнал с атаки срещу американски военни цели в Йордания.

Междувременно иранската информационна агенция Мехр цитира изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, според което иранските сили са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Ормузкия проток.

Серията от взаимни удари засилва опасенията от разширяване на конфликта в региона. Особено чувствителен остава въпросът за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.