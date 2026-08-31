Свят

Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

Американският президент обаче не представи доказателства за атаката срещу ключовия за иранския петролен износ остров

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 07:26
Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“
Източник: AP/БТА

И ранският остров Харг, ключовият енергиен център на Ислямската република, е „разбит на пух и прах“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, предаде Reuters.

Американският президент не представи други доказателства, че островът или разположената там критична енергийна инфраструктура са били подложени на атака. Към момента няма официален отговор на запитванията за коментар от Белия дом и Министерството на отбраната на САЩ, нито от иранска страна.

„Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“, написа лаконично американският президент.

  • Видеото най-вероятно е създадено с изкуствен интелект

Ройтерс посочва, че е анализирала придружаващия публикацията видеоклип със специализиран софтуер за откриване на съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

Според резултатите от проверката видеото, на което се виждат мащабни и драматични експлозии, най-вероятно е генерирано с AI.

Това означава, че към момента няма независимо потвърждение за твърдението на Тръмп, че остров Харг действително е бил атакуван или че енергийната инфраструктура там е претърпяла сериозни разрушения.

  • Защо Харг е важен за Иран

Остров Харг е сред най-важните стратегически точки за иранската икономика и енергийна индустрия. Преди началото на настоящата война, започнала с американски и израелски удари на 28 февруари, през него са преминавали около 90% от иранския износ на петрол.

На острова се намира ключова инфраструктура за съхранение и износ на суров петрол. Поради това евентуална мащабна атака срещу Харг би могла да нанесе сериозен удар върху способността на Иран да продава петрол на международните пазари.

Подобно развитие би оказало огромен натиск върху иранската икономика и би могло да има последици и за международните енергийни пазари.

Източник: AP/БТА
  • Напрежението около Ормузкия проток се засилва

Публикацията на Тръмп идва на фона на нова ескалация на напрежението в района на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

По-рано американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. От своя страна Иран заяви, че е отвърнал с атаки срещу американски военни цели в Йордания.

Междувременно иранската информационна агенция Мехр цитира изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, според което иранските сили са свалили американски безпилотен самолет MQ-9 над Ормузкия проток.

Серията от взаимни удари засилва опасенията от разширяване на конфликта в региона. Особено чувствителен остава въпросът за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разследват убийство на млада жена в столичния квартал

Разследват убийство на млада жена в столичния квартал "Бъкстон", арестуван е чужденец

Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

Задържаната при визитата на Радев в Струмяни:

Задържаната при визитата на Радев в Струмяни: "Никой няма право да ме мачка"

Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон

Ричарлисон се сгоди за Аманда Араужо в Лондон

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран отвърна на удара: Дронове атакуваха база с американски военни в ОАЕ

Иран отвърна на удара: Дронове атакуваха база с американски военни в ОАЕ

Свят Преди 8 минути

ОАЕ съобщиха, че са прехванали дрон, идващ от Иран; Техеран твърди, че е нанесъл удари и по американски бази в Йордания

<p>Тестваме Haval H6: един от малкото китайски PHEV с 4х4 (ВИДЕО)</p>

Haval H6: равнис с европейските модели по качество, с китайските по цена

Технологии Преди 19 минути

Най-дълго присъстващата китайска марка в България Европа е факт, който си казва думата, когато говорим за възприятие за качество, защото тук то е на нивото на европейските и азиатски аналози

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман“ на НАСА

Коя е Нанси Грейс Роман - жената, дала името си на новия телескоп на НАСА

Свят Преди 45 минути

Пионерката в астрономията поставя основите на космическите наблюдения, а новата обсерватория продължава нейното наследство

Жители на Габово се оплакват от вандализъм и тормоз, над 600 души внесоха подписка

Жители на Габово се оплакват от вандализъм и тормоз, над 600 души внесоха подписка

България Преди 47 минути

Местните се оплакват от системни заплахи, институциите подготвят съвместна проверка

Мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя София - Варна

Мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя София - Варна

България Преди 1 час

Два автомобила са се ударили край Стражица, причините за инцидента се изясняват

„Опасявах се за живота на бебето“: Жена е бита в колата си след скандал за паркиране

„Опасявах се за живота на бебето“: Жена е бита в колата си след скандал за паркиране

България Преди 1 час

Nападателите не се спрели дори след като видели 10-месечното дете на седалката

Марин льо Пен

Ново проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция

Свят Преди 1 час

Крайнодясната кандидатка получава 34–35,5% на първия тур и би победила всеки от основните си съперници на балотажа

Смъртоносно наводнение в Непал

Невъобразима и разтърсваща природна катастрофа в Непал

Свят Преди 1 час

Над 4200 души се водят изчезнали, а спасителните операции са затруднени от лошото време и нестабилния терен

Жертви и ранени при украинска ракетна атака срещу Белгород

Жертви и ранени при украинска ракетна атака срещу Белгород

Свят Преди 1 час

Руската компания за онлайн търговия "Озон" съобщи в Telegram, че неин логистичен хъб и сортировъчен център също са били атакувани

Мъж нахлу в дом на майка с дете, реакцията на полицията ги вцепени

Мъж нахлу в дом на майка с дете, реакцията на полицията ги вцепени

България Преди 1 час

Две майки и малките им деца преживяха стресова ситуация в софийския квартал „Овча купел“. Мъж нахлува в дома на едната жена посред бял ден, а при другата опитва да разбие входната врата

<p>25 съдби, една надежда: &bdquo;Всеки нов живот заслужава шанс&ldquo;</p>

„Всеки нов живот заслужава шанс“: 25 истории на деца от „Майчин дом“

България Преди 1 час

Фотографската изложба по повод 50-годишнината на Клиниката по неонатология се открива пред Народния театър.

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 1 час

„Топлофикация София“ напомня и за задължителната подмяна на уредите с дистанционни до края на годината

Джон Тернъс (в ляво) и Тим Кук Apple

Джон Тернъс оглавява Apple в решителен момент за бранша

Технологии Преди 1 час

Новият главен изпълнителен директор на една от най-влиятелните компании в света официално поема поста от 1 септември, като първото му официално събитие ще още следващата седмица, когато ще представи новото поколение на iPhone

<p>Пациентски организации искат спешна среща заради реформите в здравеопазването</p>

Спешна среща с премиера и здравния министър заради реформите в здравеопазването искат пациентски организации

България Преди 2 часа

Те настояват промените да се оценяват според това какво ще се промени за пациентите – от профилактиката и диагностиката до лечението и ТЕЛК

<p>Трагедия в Берковица: Моторист се заби в къща и загина</p>

Трагедия в Берковица: Моторист се заби в къща и загина, близките му твърдят, че е бил преследван от полицията

България Преди 2 часа

Случаят е от около 2:30 през нощта в неделя

Над 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в "Гранд Каньон"

Над 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в "Гранд Каньон"

Свят Преди 2 часа

Десетки туристи бяха евакуирани, след като придошлите води отнесоха почти всички пешеходни мостове в каньона "Брайт Ейнджъл"

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Екстремален риск от пожари

sinoptik.bg
1

За първи път у нас дрон гаси горски пожар

sinoptik.bg

10 начина да започнеш седмицата с усмивка

Edna.bg

Том Круз обяви продължението на „Дни на грохот“, ще играе с Ан Хатауей

Edna.bg

Цанко Цанков влиза в Discord на Gong.bg - задай му въпрос на живо

Gong.bg

Срокът за картотеките за Левски и ЦСКА в Европа изтича

Gong.bg

Задържаха чужденец за убийството на млада жена в София

Nova.bg

Агресия в „Студентски град” след конфликт за паркиране пред очите на малко дете

Nova.bg