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Загадката „Мега-Земя“: Учени откриха гигантска планета с изненадваща атмосфера

Планетата, наречена GJ 523b, е на около 170 милиона години и е над 2,5 пъти по-голяма от Земята

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 06:37
Загадката „Мега-Земя“: Учени откриха гигантска планета с изненадваща атмосфера
Източник: iStock/GettyImages

О громна и необичайно плътна планета, повече от два пъти по-голяма от Земята, озадачава учените, тъй като има много тънка атмосфера, въпреки че е достатъчно масивна, за да се очаква да е натрупала дебел газов слой.

Планетата, наречена GJ 523b, е на около 170 милиона години и е над 2,5 пъти по-голяма от Земята. Тя има приблизително 23 пъти по-голямо тегло от това на Земята и е около 60% от размера на Нептун, според изследователи от Университета на Уисконсин-Медисън. В прессъобщение от университета тя е описана като предимно плътна скала, заобикаляща масивно ядро.

„Това изобщо не е това, което очаквахме. Плътни планети като тази не са необичайни, но обикновено са малки скалисти планети, подобни на Земята или Меркурий. Тази планета е два пъти и половина по-голяма от Земята“, казва в прессъобщението водещият автор Макс Крофт, докторант в лабораторията на професора по астрономия в Уорик-Медисън Томас Бийти, пише Newsweek.

Какво представлява „Мега-Земята“?

Мега-Земята е изключително голяма и плътна земеподобна планета извън нашата слънчева система. Тя е по-масивна от типичната „супер-Земя“ и се смята, че се състои предимно от твърд материал като скали и метали. Бийти заявява, че GJ 523b може да помогне на учените да дефинират тази категория по-ясно.

„Хората използват фразата „Мега-Земя“ от повече от десетилетие, но никога не сме имали планета, която да ни позволи да кажем конкретно какво представлява тя. GJ 523b най-накрая прави това“, казва Бийти. 

Разбирането на планетата ще изисква опит извън астрономията, добавя той. Изследователите се нуждаят от геолози, които да разберат как се държат желязото и скалите при налягания, които не могат да бъдат възпроизведени в лаборатории на Земята, както и от атмосферни учени, които да помогнат за определянето на това колко от планетата всъщност е скала, посочва Бийти.

GJ 523b първоначално е идентифицирана като кандидат-планета от спътника TESS на НАСА (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Спътникът търси планети, като наблюдава звездите за регулярни спадове в яркостта, които могат да възникнат, когато орбитална планета премине пред своята звезда.

„Има такова периодично спадане на светлината на звездата. Смятаме, че това е планета, преминаваща пред звездата и извършваща транзит. Тя блокира част от светлината на звездата и звездата става по-посредствена“, казва Крофт. 

Крофт проследява кандидата с помощта на телескопа WIYN в Аризона. Екипът използва и данни, събрани от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, за да изследва плътността и атмосферата на планетата.

Защо атмосферата ѝ е толкова малка?

В съобщението се отбелязва, че учените като цяло очакват растящото ядро от скали и метал да привлече богата на водород атмосфера. В нашата Слънчева система планети като Юпитер и Сатурн са развили масивни атмосфери, след като са достигнали около 20 пъти масата на Земята.

„Въпросът е защо тази планета не го е направила, след като е 20 пъти по-голяма от Земята?“, казва Крофт.

Изследователите са предложили няколко възможни обяснения, съобщават от университета. GJ 523b може някога да е обикаляла толкова близо до своята звезда, че екстремната топлина да е отнела по-голямата част от атмосферата ѝ. Алтернативно, тя би могла да се е образувала, когато две планети са се сблъскали, при което топлината от удара е отнела атмосферата.

„Планетата не може да задържи атмосферата си, ако е наистина гореща, така че може да останете с това голямо кълбо от скали, направено от тези две планети, с много малка атмосфера“, казва Крофт.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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