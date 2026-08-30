Автомобил навлезе на трасето на L’Étape Bucharest, пострада и български колоездач

Б ългарски колоездач и негов колега бяха ранени, след като лек автомобил навлезе на обезопасено трасе по време на велосипедното състезание L’Étape Bucharest by Tour de France в румънската столица. За инцидента съобщиха телевизиите Диджи24 и Антена3.

Сблъсъкът е станал малко след 11:00 ч. на централно кръстовище в Букурещ. Според информацията от пътната полиция зад волана на автомобила е бил 72-годишен мъж. Той пренебрегнал поставените за събитието бариери и пътни ограничения и се врязал в двама от участниците.

Accident în centrul Capitalei, în timpul competiției „L’Étape Romania by Tour de France”: Doi bicicliști loviți de o mașină https://t.co/C947iEvZJ1 — Jurnalul de Arges (@JurnaluldeArges) August 30, 2026

И двамата състезатели са откарани в болница с леки наранявания, като единият от тях е оставен за специализирано медицинско наблюдение. Тестът за алкохол на възрастния шофьор е отрицателен, а органите на реда изясняват причините за навлизането му в затворената зона.

От полицията призоваха шофьорите да избягват района на състезанието и да се съобразяват с ограниченията. Престижната надпревара L’Étape Bucharest, която се провежда за пети път, събира стотици професионалисти, любители и деца.