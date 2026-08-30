Свят

Автомобил навлезе на трасето на L’Étape Bucharest, пострада и български колоездач

72-годишен шофьор премина през бариерите по време на колоездачната надпревара, един от ранените е хоспитализиран

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 19:02
Автомобил навлезе на трасето на L’Étape Bucharest, пострада и български колоездач
Източник: iStock

Б ългарски колоездач и негов колега бяха ранени, след като лек автомобил навлезе на обезопасено трасе по време на велосипедното състезание L’Étape Bucharest by Tour de France в румънската столица. За инцидента съобщиха телевизиите Диджи24 и Антена3.

Сблъсъкът е станал малко след 11:00 ч. на централно кръстовище в Букурещ. Според информацията от пътната полиция зад волана на автомобила е бил 72-годишен мъж. Той пренебрегнал поставените за събитието бариери и пътни ограничения и се врязал в двама от участниците.

И двамата състезатели са откарани в болница с леки наранявания, като единият от тях е оставен за специализирано медицинско наблюдение. Тестът за алкохол на възрастния шофьор е отрицателен, а органите на реда изясняват причините за навлизането му в затворената зона.

От полицията призоваха шофьорите да избягват района на състезанието и да се съобразяват с ограниченията. Престижната надпревара L’Étape Bucharest, която се провежда за пети път, събира стотици професионалисти, любители и деца.

Редактор: Стела Христова
Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
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