Свят

Украйна се готви за нови преговори със САЩ

По думите на Зеленски през последните дни са били проведени важни срещи

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 06:56
Украйна се готви за нови преговори със САЩ
Източник: Getty Images

У крайна се подготвя за нов кръг от контакти и преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение, цитирано от "Укринформ".

Зеленски: Готови сме за преговори във всякакви формати

По думите му през последните дни са били проведени важни срещи, а украинският екип вече работи по подготовката на следващите разговори с пратениците на американския президент.

„Имаше важни срещи, заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Утре ще последват повече подробности. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, се казва в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на украинското президентство.

Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

Украинският президент подчерта, че според него е важно, че Съединените щати споделят значителна част от оценките на Киев както за ситуацията на фронта, така и за продължаващите руски удари срещу украинска територия.

„Трябва да бъдем активни и точно така работим - активно, без почивни дни“, заяви Зеленски.

Той допълни, че американската страна е информирала украинските власти за последните си контакти с Москва. По думите му Вашингтон прокарва „реалистична визия“ за необходимите следващи стъпки.

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

  • Идея за среща между Тръмп, Зеленски и Путин

Изявлението на Зеленски идва на фона на засилени дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и Москва в търсене на възможност за прекратяване на войната.

"Укринформ" припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е посетил неочаквано Москва в началото на тази седмица. По време на визитата той е предложил да бъде организирана среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Подобен формат би бил една от най-високите по ранг дипломатически инициативи от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Засега обаче няма официално потвърждение за конкретна дата или договореност за провеждането на подобна среща.

  • Натискът за дипломатическо решение се засилва

Войната в Украйна продължава вече повече от четири години, а дипломатическите усилия за постигане на трайно споразумение досега не са довели до окончателно прекратяване на бойните действия.

Един от най-трудните въпроси пред евентуални преговори остава намирането на формула, която да бъде приемлива както за Киев, така и за Москва. Украйна настоява всяко бъдещо споразумение да гарантира нейната сигурност и суверенитет, докато Русия продължава да поставя свои условия, свързани с окупираните територии и бъдещия геополитически статут на страната.

За Киев особено важно остава участието на Съединените щати в дипломатическия процес. Вашингтон е сред ключовите международни партньори на Украйна, а позицията на администрацията на Доналд Тръмп може да има решаващо значение за бъдещия ход на преговорите.

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Зеленски не уточни кога точно ще се състоят следващите контакти с американските представители, но обеща повече подробности още в понеделник.

„Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант“, подчерта украинският президент.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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