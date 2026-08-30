Верижна катастрофа на АМ „Тракия“ предизвика задръстване към София

В ерижна катастрофа между няколко автомобила затруднява сериозно движението по автомагистрала „Тракия“ в участъка между 27-ия и 28-ия километър.
Две катастрофи блокираха „Тракия“ в посока София
В посока София се е образувало километрично задръстване. На място са изпратени екипи на полицията и Пътна помощ за отстраняване на автомобилите и нормализиране на трафика.
Към момента няма данни за пострадали хора при инцидента. Шoфьорите се призовават да шофират с повишено внимание и съобразена бързина или да използват алтернативни маршрути.