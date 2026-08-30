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Братът на Били Айлиш, Финеас, се ожени!

Музикалният продуцент Финеас О'Конъл и актрисата Клаудия Сулевски сключиха брак на стилна церемония в Монтесито след седемгодишна връзка. Булката заложи на четири уникални визии на Oscar de la Renta, а младоженецът сподели за вълнението си

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 19:31
Братът на Били Айлиш, Финеас, се ожени!
Финеас О"Конъл и Клаудия Сулевски   
Източник: Getty

М узикалният продуцент Финеас О'Конъл и дългогодишната му приятелка Клаудия Сулевски вече са официално семейство. Двойката размени клетви за вечна вярност в събота, 29 август, на сватбена церемония в Монтесито, Калифорния, пише PEOPLE.

Според информация на списание Vogue, 30-годишната Сулевски – актриса, водеща и основателка на козметичния бранд CYKLAR Skincare – е заложила на четири различни визии от модната къща Oscar de la Renta за празничния уикенд. Тя е сменила тоалети за репетиционната вечеря, за самата церемония, за първия сватбен танц и за последвалото парти.

29-годишният Финеас, носител на множество награди и най-известен с работата си със своята сестра Били Айлиш, се запознава със Сулевски чрез приложение за запознанства през 2018 г. Химията между тях се появява незабавно. В интервю през 2019 г. той споделя, че е написал песента си „Claudia“ едва няколко часа след първата им среща и дори ѝ е изпратил откъси от нея същата вечер.

През годините двамата продължават да си сътрудничат и в творчески план. През 2022 г. Сулевски отново става муза за сингъла му „Mona Lisa, Mona Lisa“, като поема режисурата на музикалния видеоклип и участва в него.

Продуцентът предложи брак на любимата си през септември 2025 г. по време на романтичен залез, подарявайки ѝ пръстен с диамант с форма на възглавничка („cushion cut“). Двойката съобщи новината в Instagram с обща публикация и краткото послание: „Завинаги 9.22“.

Дни след предложението Финеас гостува в „Шоуто на Джими Фалън“, където разказа с усмивка за стреса около пазената в тайна изненада: „Изключително много ми олекна, когато всичко мина. Това преживяване определено ми показа, че от мен не става обирджия на банки или крадец на коли. Пазех тази красива тайна в продължение на няколко седмици и тя направо ме изяждаше отвътре.“

Малко по-късно продуцентът сподели пред списание PEOPLE и за самата подготовка за сватбения ден: „Бях нервен, но в същото време и не бях. В самия ден всичко вървеше гладко и се чувствах наистина щастлив. Преди това обаче имаше детайли, които много държах да изпипаме, и това не ми даваше сън с месеци. Когато всичко се подреди, изпитах истинска въздишка на облекчение.“

Той допълни още, че съзнателно е оставил водещата роля в организацията на Сулевски, за да може тя да реализира мечтите си за този ден, а той самият е бил лесен за удовлетворяване във всяко отношение.

Редактор: Стела Христова
Финеас ОКонъл Клаудия Сулевски Сватба Монтесито Били Айлиш Музикален продуцент Звездна сватба
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