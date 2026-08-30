Трагедия на гара в Германия: Нападател с нож уби 31-годишна британка

31-годишна британка почина, след като бе нападната с нож на жп гара в Германия, съобщиха от местната полиция.

Служителите на реда са били извикани на мястото на инцидента рано в неделя след сигнал за намушкана жена с тежки наранявания на гарата в град Розенхайм. Пострадалата е била транспортирана по спешност в болница, където по-късно е починала, съобщава Sky News.

British woman, 31, is stabbed to death at German railway station as police arrest man https://t.co/7jVHEq31tu — Daily Mail (@DailyMail) August 30, 2026

На място в баварския град е арестуван 27-годишен германец от близкия окръг Фюрстенфелдбрук по подозрение за извършване на атаката. Към момента все още не е изяснено дали жертвата и извършителят са се познавали.

В официално изявление от полицията посочват: „В ранните часове на неделя, около 00:50 ч., в дежурния център в Розенхайм е получен сигнал за жена, нападната с нож и сериозно ранена на жп гарата в града. Федералните полицаи са успели да задържат заподозрения нападател – 27-годишен германски гражданин от окръг Фюрстенфелдбрук – непосредствено след инцидента, докато той все още се е намирал на местопрестъплението.“

„Жертвата, 31-годишна британска гражданка, бе откарана в болница за оказване на медицинска помощ, но впоследствие почина от тежките си наранявания“, допълват от полицията.

Органите на реда разследват мотива и обстоятелствата около нападението и се обръщат към гражданите за съдействие. Полицията призовава всеки, който е станал свидетел на вербален спор или физическа сблъсък на гарата в ранните часове на деня, да се свърже с тях.

Говорител на британското външно министерство съобщи: „Оказваме пълна подкрепа на семейството на британската гражданка, починала в Германия, и сме в постоянен контакт с местните власти.“