Град, изграден от боклук: Тук отпадъците не са просто ненужни – те са начин за оцеляване

М алко известен квартал на Кайро, наречен „Градът на боклука“ (Garbage City), е мястото, където хиляди хора оцеляват всеки ден благодарение на рециклирането. Въпреки тежките условия на живот, жителите са разработили система за управление на отпадъците, която надминава средните нива на рециклиране в западните страни – и всичко това в сянката на величествените пирамиди в Гиза, предава N1 .

Популярният YouTube пътешественик Дрю Бински посети тази уникална общност и разкри как жителите на Маншия Насър – един от деветте района в западен Кайро – успяват да превърнат отпадъците в устойчив начин на живот.

A Garbage City, where an entire community survives by collecting, sorting, and recycling trash in Cairo Egypt , a city of 23 million. Manshiyat Naser, home to the Zabaleen—meaning “garbage people” pic.twitter.com/JX970iXZ8q

Градът на боклука – урок по находчивост

В този квартал живеят над 90 000 души, като 70% от тях обитават самостоятелно изградени къщи, често при условия, наподобяващи фавели (гъсто заселен квартал в градовете на Бразилия - бел.ред.). Всеки ден каруци събират отпадъци от целия Кайро и ги транспортират обратно в „Града на боклука“, където всеки член на общността има строго определена роля:

Впечатляващо е, че жителите рециклират цели 85% от отпадъците, които събират – далеч над средното ниво от 25% в западните страни.

Бински коментира в своя YouTube канал:

„Бъдещето на тази общност е несигурно, но не мога да повярвам колко успешно хората тук са изградили живот от неща, които светът отхвърля.“

Живот сред купчини боклук

Въпреки изключително тежките условия – липса на чиста вода, нестабилно електрозахранване и постоянна заплаха от болести – жителите на този квартал не губят надежда. Работниците, които ежедневно ровят в тонове отпадъци, печелят едва 5,90 долара на ден. Един от тях споделя:

„Миризмата е много силна. Но хората тук са щастливи. Хората тук са силни.“

Освен със своята находчивост, жителите на „Града на боклука“ са известни и със своята честност – ако открият нещо ценно, като злато или пари, те го връщат на законния му собственик.

Бински повдига въпроса какво ще се случи с тази общност в бъдеще, тъй като се появяват спекулации, че египетското правителство планира да ги изсели и да ги премести далеч от центъра на Кайро.

Prob displaced by IMF policies towards Egypt who carry a lot of IMF debt



The idea of there being a neighbourhood on the edge of a city when an army of peasants pick through a mountain of trash to sell and recycle it to a foreign superpower, this is the intro to a sci-fi movie pic.twitter.com/tlmE0kH0MQ