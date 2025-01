Статуя на 2 000 години е открита в торба за боклук в Гърция (СНИМКИ)

П олицията в Гърция съобщи в сряда, че разследва случай с древногръцка статуя, която е намерена в черна найлонова торба, близо до кофи за боклук в гръцкия град Солун.

Отделът за организирана престъпност уточни, че разследването е започнало след като 32-годишен мъж се е явил в полицията, за да предаде статуята, която, по негови думи, е открил в торбата до кофите за боклук.

Според първоначалната оценка на археологическата служба, статуята, без глава, датира от елинистическия период (между 323 и 31 г. пр.н.е.), посочват от полицията. Властите публикуваха снимка на статуята, която е с размери 81.28 см на 25.4 см

