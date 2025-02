Мистерията MH370: Започва ново търсене на изчезналия самолет

З апочва нова операция за претърсване на океанското дъно на 1200 мили (2222 километра) от брега на Пърт, Австралия, в опит да се намерят останките от мистериозно изчезналия полет MH370 на „Малайзия Еърлайнс“ през 2014 г.

Последното местоположение на полет 370 на Malaysia Airlines остава един от най-големите въпроси без отговор в авиацията.

MH370 напусна Куала Лумпур на път за Пекин на 8 март 2014 г. Самолетът обаче изчезна от радарите, което предизвика многонационално издирване. На борда на Боинг 777 е имало 239 души.

Въпреки че бяха положени значителни усилия, включително подводно търсене по протежение на „седмата дъга“ – зона, определена от последната сателитна комуникация на самолета – първичните останки никога не бяха открити.

Повече от 10 години по-късно само няколко парчета отломки, за които е потвърдено, че принадлежат на MH370, са открити, когато са изхвърлени на брега на острови в западната част на Индийския океан.

Въпреки че

предишните търсения бяха неуспешни при намирането на останките от полета,

компанията Оушън Инфинити започна ново търсене, за да претърси дъното на океана край западния бряг на Пърт, Австралия.

