Свят

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Цените на суровината рязко се повишиха, а азиатските борси реагираха със спадове

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 07:52
Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран
Източник: iStock Photos

Ц ената на петрола отново се повиши рязко, като сортът „Брент“ премина границата от 106 долара за барел на 28 септември. Новият скок дойде, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие.

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Само няколко дни по-рано пазарите реагираха в обратната посока. В петък петролът поевтиня с повече от 2% на фона на надеждите, че иранската инициатива може да доведе до прекратяване на бойните действия и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Отварянето на стратегическия морски маршрут би могло да облекчи напрежението около доставките на петрол и да ограничи натиска върху цените.

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

  • Тръмп отхвърли предложението на Иран

Очакванията за евентуална деескалация обаче бяха охладени от позицията на Вашингтон.

„Отхвърлям тяхното предложение“, заяви Тръмп.

Американският президент все пак остави възможност за нови преговори. По думите му Техеран има желание да постигне споразумение, но условията, които предлага, не са приемливи за САЩ.

Петролът тръгна нагоре след вчерашния срив: Пазарите следят с напрежение драмата между САЩ и Иран

По информация на изданието непреки разговори между Вашингтон и Техеран могат да започнат още на 28 септември.

Сред условията, поставяни от Иран във връзка с отварянето на Ормузкия проток, са освобождаване на замразени активи, премахване на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската морска блокада.

  • Ормузкият проток е ключов за петролните доставки

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от петролните и газовите доставки от Персийския залив към международните пазари.

Всяко ограничаване на корабоплаването през протока създава риск от недостиг на доставки и оказва натиск за повишаване на цените.

Именно затова сигналите за възможно възобновяване на движението през стратегическия маршрут доведоха до спад на петрола в края на миналата седмица. Последвалото отхвърляне на предложението за примирие обърна тенденцията.

Петролът отново тръгна нагоре

  • Азиатските борси също реагираха

Новото поскъпване на петрола се отрази и на финансовите пазари в Азия.

Основни борсови индекси отчетоха спадове, като южнокорейският пазар загуби повече от 2%. На червено се търгуваха и пазарите в Токио, Шанхай, Манила, Банкок и Джакарта.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища

„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища

Свят Преди 19 минути

Стихията носи ветрове до 205 км/ч и се очаква да достигне Южна Долна Калифорния

20 ранени в Харков след масирана руска атака, сред тях 8 деца

20 ранени в Харков след масирана руска атака, сред тях 8 деца

Свят Преди 46 минути

Ударена е жилищна сграда, при атаки в Киев и Суми също има ранени и загинали

Само ден след последния си мач: Почина кечистът PAC

Само ден след последния си мач: Почина кечистът PAC

Свят Преди 2 часа

Бенджамин Сатърли е починал ден след участието си в голямото шоу на AEW

Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

Свят Преди 2 часа

Екипажът незабавно я е поставил в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии

,

Голямата заблуда за потенето: Къде всъщност отиват мазнините, когато отслабваме

Любопитно Преди 2 часа

Ендокринолог разкрива защо обилното изпотяване по време на тренировка няма нищо общо с топенето на килограми и кой е истинският път, по който тялото се освобождава от мазнините

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

Любопитно Преди 2 часа

Японецът Тошисуке Канадзава спечели 19-ата си национална титла, тренира шест дни в седмицата, спазва строг хранителен режим и твърди, че е 100% натурален

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани: Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

България Преди 2 часа

23-годишната жена е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва

До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 19° и 24°, а в София около 19°

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Свят Преди 10 часа

Украинските сили са неутрализирали 10 660 руски войници за седмица, съобщи президентът Володимир Зеленски. Най-тежките боеве продължават в Донецка област, където армията постига успехи в рамките на операция „Вивалди“.

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Свят Преди 10 часа

Над 70% от гласоподавателите гласуваха против предложението за затягане на конституционния неутралитет, което щеше да забрани участие в икономически санкции

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Свят Преди 11 часа

Американският президент отхвърли иранско предложение за примирие, като заяви, че Техеран търпи поражение и е надценил позициите си

Александър Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Свят Преди 11 часа

Сръбският държавен глава официално обяви оттеглянето си в специално обръщение, с което поставя началото на процедура за предсрочни избори в страната

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

България Преди 12 часа

От всички проекти за София Зеленият ринг е най-специалният за мен, отбеляза кметът във Фейсбук

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

България Преди 12 часа

Трагичният инцидент край село Билка наложи пълно затваряне на отсечката за огледи, трафикът се пренасочва през Ришкия проход

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

България Преди 12 часа

Заради висящото дело в Кочани 23-годишната жена е със забрана да напуска Северна Македония, а здравословното ѝ състояние се влошава без възможност за подходящо лечение

<p>Александър Вучич се съпостави с Румен Радев в ефира на CNN</p>

Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

Свят Преди 12 часа

Сръбският държавен глава даде интервю пред американската телевизия малко преди да обяви оставката си, засягайки теми от бъдещите си политически планове до погребението на Ратко Младич

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Спасиха коза от скалите край Балчик

sinoptik.bg
1

Прохладна и ветровита есен в края на септември

sinoptik.bg

Силвестър Сталоун разкри, че е развил булимия по време на снимките на филмите „Роки“

Edna.bg

Триумфът на Кралицата: 23 години по-късно Мадона се завърна и покори MTV VMA

Edna.bg

Живот в страх: Мъж с брадва заплашва жители и нападна къща

Nova.bg

35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа край Бургас, колата беглец се движела с 200 км/ч

Nova.bg