Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Ц ената на петрола отново се повиши рязко, като сортът „Брент“ премина границата от 106 долара за барел на 28 септември. Новият скок дойде, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие.

Петролът поскъпна с близо 4%, след като Иран обяви, че няма да отвори Ормузкия проток

Само няколко дни по-рано пазарите реагираха в обратната посока. В петък петролът поевтиня с повече от 2% на фона на надеждите, че иранската инициатива може да доведе до прекратяване на бойните действия и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Отварянето на стратегическия морски маршрут би могло да облекчи напрежението около доставките на петрол и да ограничи натиска върху цените.

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Тръмп отхвърли предложението на Иран

Очакванията за евентуална деескалация обаче бяха охладени от позицията на Вашингтон.

„Отхвърлям тяхното предложение“, заяви Тръмп.

Американският президент все пак остави възможност за нови преговори. По думите му Техеран има желание да постигне споразумение, но условията, които предлага, не са приемливи за САЩ.

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По информация на изданието непреки разговори между Вашингтон и Техеран могат да започнат още на 28 септември.

Сред условията, поставяни от Иран във връзка с отварянето на Ормузкия проток, са освобождаване на замразени активи, премахване на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската морска блокада.

Ормузкият проток е ключов за петролните доставки

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от петролните и газовите доставки от Персийския залив към международните пазари.

Всяко ограничаване на корабоплаването през протока създава риск от недостиг на доставки и оказва натиск за повишаване на цените.

Именно затова сигналите за възможно възобновяване на движението през стратегическия маршрут доведоха до спад на петрола в края на миналата седмица. Последвалото отхвърляне на предложението за примирие обърна тенденцията.

Петролът отново тръгна нагоре

Азиатските борси също реагираха

Новото поскъпване на петрола се отрази и на финансовите пазари в Азия.

Основни борсови индекси отчетоха спадове, като южнокорейският пазар загуби повече от 2%. На червено се търгуваха и пазарите в Токио, Шанхай, Манила, Банкок и Джакарта.