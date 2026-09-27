Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

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Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

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С ръбският президент Александър Вучич заяви пред американската телевизия Си Ен Ен, че иска честна политическа надпревара на изборите и ще поздрави победителя, независимо кой е той. Той добави, че не е първият президент на държава, който впоследствие иска да стане премиер.

Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

Попитан дали иска да стане премиер след края на президентския си мандат, като журналистът го сравни с руския президент Владимир Путин, Вучич отговори, че има и други подобни случаи.

Predsednik na CNN-u: Pogledajte kako predsednik brani našu zemlju u najgledanijoj američkoj emisiji! https://t.co/obDgkRXvTZ — Informer (@InformerNovine) September 27, 2026

„Това направи Румен Радев в държава членка на Европейския съюз преди три месеца, но вие не го споменахте“, заяви Вучич, визирайки настоящия български премиер Радев, който преди това е бил президент на България.

Вучич добави, че Александър Стуб е бил премиер на Финландия, а след това президент.

„На всички е позволено, но не и на мен“, каза Вучич.

По време на интервюто той говори и за погребението на бившия командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич, осъден в Хага на доживотен затвор за геноцид и други военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина.

„Не сме направили нищо нередно. Разбира се, трябваше да осигурим достойно, цивилизовано погребение и цялата логистика, както винаги сме правили с всички останали. Той беше генерал, това изобщо не беше държавно погребение. Нямаше държавни почести. Синът ми отиде, защото искаше, отиде като частно лице, това беше негов избор“, заяви Вучич.

Президентът добави, че самият той не е присъствал на погребението, нито председателят на парламента Ана Бърнабич.

„Това беше най-голямото погребение през последните 50 години, проведено в понеделник, в работно време. Защо дойдоха толкова много хора? Смятате ли, че са дошли да подкрепят престъпник и касапин? Те вярваха, че през последните 30 години са ни се случили много несправедливи неща. Вероятно не сте чували за Расим Делич, осъден престъпник, на чието погребение присъстваха държавни представители на Босна и Херцеговина, за разлика от нас“, каза Вучич.

Припомняйки личния си контакт с жертвите, Вучич спомена посещението си в Сребреница и липсата на съдебна отговорност за нападението срещу него там.

„Това, което казах на моя народ и което ще кажа и на вас, това, което заявих публично, е следното: на първо място, отидох в Сребреница за 20-годишнината. Наведох глава и там почти бях линчуван, почти убит. Никой не беше подведен под отговорност за това. Никой не понесе отговорност“, заяви Вучич.

Той подчерта, че стратегически приоритет за Сърбия е запазването на регионалната стабилност, като свърза това с трудния исторически опит и съвременните икономически показатели.

„Но за да отговоря на същността на въпроса ви - Сърбия ще запази мира, стабилността и спокойствието в региона. Това е от изключително значение за нас. Мирът е от първостепенно значение и ще ви кажа защо: ние сме най-бързо растящата икономика в региона“, добави Вучич в интервюто, дадено преди оставката му като президент, която беше обявена тази вечер.