Енергията на бъдещето

Какво издава профилът на потребление за един бизнес

28 септември 2026, 11:35
Какво издава профилът на потребление за един бизнес
Източник: iStock/Getty Images

Д ве компании могат да изразходват по 50 MWh електроенергия за месец и въпреки това да имат съвсем различни нужди. Едната работи равномерно от понеделник до петък, другата натоварва машините основно в определени часове, а през останалото време почти не потребява. На фактурата общото количество изглежда сходно. Зад него обаче стоят два различни бизнеса.

Точно това показва профилът на потребление - не само колко електроенергия е използвана, а кога и по какъв начин.

  • Месечната сметка показва количеството, но не и ритъма

Ако гледаме единствено общото потребление за месеца, голяма част от информацията остава скрита. Когато са налични подробни измервателни данни, те могат да покажат кога започва натоварването сутрин, има ли резки пикове, какво се случва след края на работния ден и доколко потреблението се променя между делнични и почивни дни.

Понякога резултатът потвърждава това, което компанията вече знае. Производствена линия например започва работа в 8 часа и тогава консумацията закономерно се увеличава.

  • В други случаи данните задават въпроси.

Ако потреблението на магазин остава високо дълго след затварянето му, това може да е повод да се провери кои системи продължават да работят и дали консумацията е очаквана. При предприятие може да се види много рязък пик, когато няколко машини се включват едновременно. При хладилен склад високата консумация през нощта сама по себе си не е необичайна, защото оборудването работи непрекъснато.

Всеки пик не трябва автоматично да се приема като загуба. Важното е да се разбере откъде идва.

  • Всеки бизнес има собствен енергиен ритъм

При хотел профилът може да се променя силно между зимата и лятото. При земеделски производител основното натоварване може да е концентрирано в няколко месеца. Производствено предприятие с три смени има съвсем различна крива от офис, който се използва основно между 9 и 18 часа.

Това прави сравнението между отделните месеци особено полезно.

Ако всяко лято потреблението се увеличава заради охлаждането, ръстът има логично обяснение. Ако обаче през сходни като натоварване месеци консумацията внезапно се повиши значително, вече има причина да се търси промяна в оборудването, организацията на работата или друг фактор.

Така профилът постепенно се превръща от техническа справка в инструмент за бизнес анализ.

  • Един договор не работи еднакво добре за всички

Профилът има значение и когато компанията избира как да купува електроенергия.

Бизнес с почти постоянно и лесно прогнозируемо потребление има различна позиция от предприятие със силни дневни пикове. Хотел със сезонна работа има други нужди от склад, който поддържа сходно натоварване през цялата година.

Затова разговорът за нов договор не би трябвало да започва и да приключва с въпроса „Колко струва един мегаватчас?“.

Има значение как се формира цената, доколко бизнесът държи на предварително известен разход, колко пазарен риск може да поеме и дали избраният модел съответства на начина, по който реално потребява.

Именно тук анализът на данните може да даде много повече от стандартна оферта, направена единствено според общото месечно количество. При наличие на достатъчно детайлни измервателни данни енергийният търговец може да ги използва за по-добро разбиране на профила и за обсъждане на модел за доставка, който отчита особеностите на конкретния бизнес.

  • Фотоволтаиците добавят още един профил

Когато бизнесът произвежда собствена електроенергия, вече има значение не само колко произвежда, а и дали това производство съвпада с часовете на най-високо потребление.

Например соларната система може да произвежда най-много около обяд, докато бизнесът използва най-много електроенергия сутрин и вечер. Тогава част от произведената енергия няма да се използва директно на място, а в други часове компанията отново ще има нужда да купува електроенергия. Някои търгоеци на електроенергия вече предлагат решия в които напасват тези профили и свързват бизнеса директно с ВЕИ производител. 

Затова ефективността на собственото производство зависи не само от размера на фотоволтаичната инсталация, а и от това доколко профилът на производство съвпада с профила на потребление.

Разликата е в съвпадението между двата профила.

  • Какво може да покаже анализът

След като бизнесът разбере кога и как използва енергията си, вече може да се обсъждат конкретни решения. При една компания това ще бъде различен модел за доставка. При друга - промяна на част от работния график или по-добро използване на собствена ВЕИ система.

При определени профили може да си струва да се анализира и възможността за системи за съхранение на енергия чрез батерии (BESS), по-дългосрочно снабдяване от възобновяеми източници или модели, при които производство и потребление на различни участници се съчетават по-добре.

Няма универсален отговор, защото няма и универсален профил.

Първата практична стъпка е много по-проста: вместо да се гледа само сумата в края на фактурата, да се види как е натрупана тя през деня, седмицата и годината. Оттам вече става ясно какви въпроси си струва да обсъди бизнесът със своя търговец на електроенергия и кои решения действително имат смисъл за него.

Източник: TOKI    
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