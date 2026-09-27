Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква дипломатическите преговори с Иран да бъдат подновени през следващата седмица. Изявлението му идва само ден след като самият той отхвърли предложение на Техеран за примирие.

„Те искат да сключат споразумение, но това не е споразумението, което аз искам да сключа“, заяви американският държавен глава пред информационния уебсайт „Аксос“. „Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година. Надцениха картите, които държат в ръцете си“, допълни Тръмп.

President Trump expects US negotiators to engage in more talks with Iran this week, Axios reports, citing a phone interview https://t.co/S0qpIEtv8Z — Bloomberg (@business) September 27, 2026

В петък Иран съобщи, че е предал на Вашингтон предложение за възобновяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток в срок от седем дни след евентуалното му приемане. На следващия ден обаче Тръмп категорично го отхвърли с аргумента, че иранските лидери търсят сделка, защото в момента „търпят тежко поражение“.

Според източници на „Аксос“, близки до преговорния процес, нови непреки разговори между САЩ и Иран с посредничеството на Катар могат да се проведат още утре. Това се случва след срещата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с иранския външен министър Абас Арагчи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Тръмп съобщи още, че през изминалия уикенд американските военни са осигурили преминаването на над 20 милиона барела петрол през Ормузкия проток – рекордно количество от началото на конфликта. На въпрос дали планира подновяване на военните удари по ирански цели, той отговори, че все още обмисля тази възможност. Според публикации във в. „Уолстрийт джърнъл“ евентуално подновяване на ударите се обмисля за периода след междинните избори на 3 ноември.