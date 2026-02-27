"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

С татуята на Уинстън Чърчил в Лондон е била осквернена с надписи, наричащи бившия британски премиер "ционистки военнопрестъпник", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
Други фрази, изрисувани с червена боя върху бронзовата скулптура на Площада на парламента в Уестминстър, гласяха "Спрете геноцида", "Свободна Палестина", "Никога повече е сега" и "Глобализирайте интифадата".
A statue of Sir Winston Churchill in Westminster vandalised by pro-Palestine protesters— Anadolu English (@anadoluagency) February 27, 2026
◾️ Graffiti reading 'Stop the Genocide' and 'Free Palestine' sprayed on the monument
◾️ Incident sparks debate over protests and historical monuments in central London pic.twitter.com/EHupZgIRpN
Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена.
През декември миналата година както полицията на Лондон, така и полицията на Манчестър обявиха, че всеки, който скандира спорния лозунг "Глобализирайте интифадата", ще бъде арестуван.
The Churchill statue in London was defaced last night by pro-Palestine thugs.— Chris Rose (@ArchRose90) February 27, 2026
Disgusting and extremely disrespectful. Churchill stood up to fascism in Europe.
The UK should stand up to these enemies within. pic.twitter.com/HvnW81fUM1
Решението на двете полицейски дирекции беше взето след терористичната атака на плажа Бондай в Сидни и терористичната атака пред синагогата в "Хитън Парк" в Манчестър на 2 октомври.
Полицията на Лондон и Общинският съвет на Уестминстър бяха потърсени за коментар.