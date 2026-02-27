Свят

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

27 февруари 2026, 13:44
Източник: БТА

С татуята на Уинстън Чърчил в Лондон е била осквернена с надписи, наричащи бившия британски премиер "ционистки военнопрестъпник", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Други фрази, изрисувани с червена боя върху бронзовата скулптура на Площада на парламента в Уестминстър, гласяха "Спрете геноцида", "Свободна Палестина", "Никога повече е сега" и "Глобализирайте интифадата".

През декември миналата година както полицията на Лондон, така и полицията на Манчестър обявиха, че всеки, който скандира спорния лозунг "Глобализирайте интифадата", ще бъде арестуван.

Решението на двете полицейски дирекции беше взето след терористичната атака на плажа Бондай в Сидни и терористичната атака пред синагогата в "Хитън Парк" в Манчестър на 2 октомври.

Полицията на Лондон и Общинският съвет на Уестминстър бяха потърсени за коментар.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
