Прощаваме се с Асен Шопов

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

27 февруари 2026, 14:46
Прощаваме се с Асен Шопов
Източник: Булфото

Н а 28 февруари от 11.30 часа в храм „Свети Седмочисленици“ ще се състои поклонението пред Асен Шопов - доайен на българската театрална режисура, създател на десетки паметни спектакли и ярка фигура в културната история на страната.

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“, където в продължение на десетилетия той създава постановки, превърнали се в еталон за художествена сила, мащаб и духовна дълбочина. 

Последно сбогом: Почина големият рицар на българския театър Асен Шопов

Още през 1966 г. той поставя „От ума си тегли“ от Александър Грибоедов, а година по-късно – „Съдбоносната 21-ва“ от Иван Пауновски (1967 г.) и „Да се провреш под дъгата“ от Георги Марков (1967 г.). Следват „Осъдени души“ от Димитър Димов (1973 г.) и епичният спектакъл „Време разделно“ по Антон Дончев (1973 г.), които утвърждават неговия мащабен режисьорски почерк. 

Сред значимите му постановки са още „Смертю смерт поправ“ по романа на Борис Л. Василиев (1975 г.), „Коварство и любов“ от Фридрих Шилер (1976 г.), „Криминална песен“ от Иван Радоев (1976 г.), „Дачници“ от Максим Горки (1977 г.), „Законодателят“ от Рангел Игнатов (1978 г.), „Щастливецът иде“ от Руси Божанов (1978 г.), „Мария Стюарт“ от Фридрих Шилер (1980 г.), „Знамето“ от Руси Божанов (1981 г.) и „Книгата на царете“ от Маргарит Минков (1981 г.). 

В по-новата история на театъра неговият талант отново остави трайна следа с „Железният светилник“ по Димитър Талев (2011 г.) – спектакъл, който вече 15 години продължава своя сценичен живот и доказва силата на класиката, разказана с размах и обич към българската история. 

Особено място заема и „Тайната вечеря на Дякона Левски“ от Стефан Цанев (2016 г.) – постановка, която се изигра 92 пъти и се превърна в духовно събитие за поколения зрители. 

Творчеството на Асен Шопов е белязано от мащабност, морална категоричност и дълбоко уважение към българската литературна традиция. Неговите спектакли не просто се играеха – те възпитаваха, вдъхновяваха и оставяха следа.

Поклон пред светлата му памет!

Източник: БГНЕС    
Асен Шопов
