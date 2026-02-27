"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

П олитическа партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) е юридическо лице, вписано в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщават от официалната Facebook страница на Алианс за права и свободи - Пресцентър.

От партията посочват, че АПС е създадена като отговор на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и началото на новото политическо време, което променя базовите вектори на световното развитие.

Започна учредителната конференция на „Алианс за права и свободи“

В публикацията се отбелязва, че фундаменталните ценности на новия век поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена върху заедността в многообразието на народностните традиции.

Партията подчертава, че тези принципи са в основата на нейната политическа програма и дейност.