Любопитно

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

В мемоарите си Гавин Нюсъм разкрива как Тръмп публично унижил Джаред Кушнър, оплаквайки се, че Иванка е избрала него пред звездата Том Брейди, с което провалила плановете му за създаване на мощна семейна „династия на властта

27 февруари 2026, 13:50
Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди
Източник: Getty Images

П резидентът Тръмп се оплакал на Гавин Нюсъм, че дъщеря му Иванка е отхвърлила ухажването на Том Брейди заради Джаред Кушнер – като разказал историята в присъствието на самия Кушнер. Това става ясно от новите мемоари на губернатора на Калифорния, пише New York Post.

Нюсъм, който е сочен за потенциален претендент за Белия дом през 2028 г., пише в книгата си „Млад мъж, който бърза: Мемоари на откритието“, че Тръмп споделил историята на борда на президентския хеликоптер Marine One. По думите му Тръмп разказал как, докато Брейди все още бил ерген, двамата се засекли на събитие и спортистът изявил желание да излезе с дъщеря му Иванка.

„Куотърбекът поискал номера ѝ и Тръмп му го дал“, разказва Нюсъм. „Брейди се обадил на Иванка и ѝ оставил съобщение, но тя така и не му върнала обаждането. Скоро след това Брейди споделил за пренебрежението пред Тръмп, който веднага се обадил на дъщеря си.“

„Казах ѝ: „Боже мой, това е Том Брейди! Какво, по дяволите, става? Защо не му се обадиш?“ А тя ми отговори: „О, татко, влюбена съм.“ „Какво значи влюбена си?“ И точно тогава тя спомена този тип“, разказва Тръмп, посочвайки зет си, според записките на Нюсъм. „Ето този тук. Този Кушнер. Казах на Иванка: „Това не е ли онзи, чийто баща току-що излезе от затвора?“

Бащата на Джаред, Чарлз Кушнер, излежа две години във федерален затвор, след като през 2004 г. се призна за виновен по 18 обвинения, включително укриване на данъци, сплашване на свидетели и незаконни дарения за политически кампании. Тръмп помилва Кушнер-старши в края на първия си мандат, а по време на втория си мандат го назначи за посланик във Франция.

Според спомените на Нюсъм, след кратко неловко мълчание, Джаред Кушнер признал: „Да, господине. Знам, че не бях първият Ви избор.“ „Тогава Тръмп се обърна към мен и каза: „Изобщо не беше близо до него, нали, Гавин? Том Брейди... Том Брейди“, пише Нюсъм.

Embed from Getty Images

Губернаторът на Калифорния, който обмисля президентска кампания през 2028 г., описва реакцията си към ситуацията така: „Тръмп караше зет си да се чувства нищожен, а Кушнер просто го оставяше да го прави.“

Джаред и Иванка започват да излизат през 2005 г., след като се запознават чрез общи приятели. Сключват брак през октомври 2009 г. в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, Ню Джърси, като преди сватбата Иванка приема юдаизма. Двойката има три деца: 14-годишната Арабела Роуз и синовете им Джоузеф Фредерик (12 г.) и Теодор Джеймс (9 г.).

Тръмп дълго време се е опитвал да събере голямата си дъщеря със звездата на американския футбол. През 2004 г. той споделя пред Хауърд Стърн, че Иванка и Брейди биха създали истинска „династия на властта“.

Брейди обаче винаги е омаловажавал слуховете за романс. През 2020 г. той заяви пред Стърн, че с Иванка никога не са имали връзка. „Това беше много отдавна... Не, никога не е имало такова нещо, никога не сме излизали на срещи или нещо подобно“, категоричен бе той.

Доналд Тръмп Иванка Тръмп Том Брейди Джаред Кушнер Гавин Нюсъм Политически мемоари Семейство Тръмп Лични отношения Президентски избори Американски футбол
Последвайте ни

По темата

Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

pariteni.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 21 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 17 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 17 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 8 минути

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 13 минути

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

България Преди 27 минути

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Свят Преди 43 минути

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

<p>Компания, свързана с &quot;Лукойл&quot;, заплашва България с дело -&nbsp;кабинетът подготвя защита</p>

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

България Преди 56 минути

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Любопитно Преди 1 час

Мадокс Джоли е поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се дистанцира от фамилията на баща си, премахвайки името „Пит“ от финалните надписи на новия филм „Couture“ след финализирането на развода на родителите си през 2024 г.

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Снимката, която разтопи сърцата: Шон-младши се роди с тегло от близо 6 кг, а кадърът му до бебе, тежащо едва 1,8 кг, се превърна в символ на многообразието на живота

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

България Преди 1 час

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Любопитно Преди 1 час

Ретроградният Меркурий е време за забавяне на темпото, преосмисляне на миналото и довършване на задачите, което, въпреки техническите пречки и недоразуменията, ни дава ценен шанс за духовна яснота, по-добро общуване и емоционално пренастройване

"Няма да призная Косово - дори пред Свети Петър" - остри думи от Вучич

"Няма да призная Косово - дори пред Свети Петър" - остри думи от Вучич

Свят Преди 1 час

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г.

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Любопитно Преди 1 час

Оспорвани дуели очакват играчите тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Флора от Hell’s Kitchen: На Илън Мъск бих сготвила сирене по шопски! (ВИДЕО)

Флора от Hell’s Kitchen: На Илън Мъск бих сготвила сирене по шопски! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Флора признава, че ранното ѝ отпадане от звездния платинен отбор я е разтърсило сериозно и сълзите по лицето ѝ не са били малко

Орбан: Парите на унгарците няма да бъдат пращани в Украйна

Орбан: Парите на унгарците няма да бъдат пращани в Украйна

Свят Преди 2 часа

Орбан заяви, че по време на вот дали да се подкрепи украинското членство в Европейския съюз опозиционната партия ТИСА го е подкрепила

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

България Преди 2 часа

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година

<p>Цената на малката потребителска кошница се е увеличила, ето с колко</p>

КНСБ: Цената на малката потребителска кошница се е увеличила през февруари

България Преди 2 часа

Малката потребителска кошница достига 59,48 евро, отчитат КНСБ

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Опозиционната партия влиза в надпреварата самостоятелно, като се ангажира с активна кампания и пряк диалог с избирателите в страната и чужбина.

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Флора от Hell’s Kitchen: Нора Недкова играе образ! Можех да кажа само едно изречение за нея и да остана по-дълго в предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пинк: „Току-що бях уведомена, че съм се разделила със съпруга си. Не знаех“!

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана - Ботев Пловдив: съставите, Неделев се завръща

Gong.bg

Модерната класика е тук - какъв е балансът между Реал Мадрид и Манчестър Сити

Gong.bg

Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток

Nova.bg

„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Nova.bg