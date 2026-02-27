Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

П резидентът Тръмп се оплакал на Гавин Нюсъм, че дъщеря му Иванка е отхвърлила ухажването на Том Брейди заради Джаред Кушнер – като разказал историята в присъствието на самия Кушнер. Това става ясно от новите мемоари на губернатора на Калифорния, пише New York Post.

Нюсъм, който е сочен за потенциален претендент за Белия дом през 2028 г., пише в книгата си „Млад мъж, който бърза: Мемоари на откритието“, че Тръмп споделил историята на борда на президентския хеликоптер Marine One. По думите му Тръмп разказал как, докато Брейди все още бил ерген, двамата се засекли на събитие и спортистът изявил желание да излезе с дъщеря му Иванка.

How Trump humiliated Jared Kushner for ruining daughter Ivanka's chance at love with Tom Brady https://t.co/9MtINvKrN2 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 26, 2026

„Куотърбекът поискал номера ѝ и Тръмп му го дал“, разказва Нюсъм. „Брейди се обадил на Иванка и ѝ оставил съобщение, но тя така и не му върнала обаждането. Скоро след това Брейди споделил за пренебрежението пред Тръмп, който веднага се обадил на дъщеря си.“

„Казах ѝ: „Боже мой, това е Том Брейди! Какво, по дяволите, става? Защо не му се обадиш?“ А тя ми отговори: „О, татко, влюбена съм.“ „Какво значи влюбена си?“ И точно тогава тя спомена този тип“, разказва Тръмп, посочвайки зет си, според записките на Нюсъм. „Ето този тук. Този Кушнер. Казах на Иванка: „Това не е ли онзи, чийто баща току-що излезе от затвора?“

Gavin Newsom claims Trump wanted Ivanka to date Tom Brady: memoir https://t.co/taQu9qKqSJ pic.twitter.com/xpTamMEkmT — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Бащата на Джаред, Чарлз Кушнер, излежа две години във федерален затвор, след като през 2004 г. се призна за виновен по 18 обвинения, включително укриване на данъци, сплашване на свидетели и незаконни дарения за политически кампании. Тръмп помилва Кушнер-старши в края на първия си мандат, а по време на втория си мандат го назначи за посланик във Франция.

Според спомените на Нюсъм, след кратко неловко мълчание, Джаред Кушнер признал: „Да, господине. Знам, че не бях първият Ви избор.“ „Тогава Тръмп се обърна към мен и каза: „Изобщо не беше близо до него, нали, Гавин? Том Брейди... Том Брейди“, пише Нюсъм.

Embed from Getty Images

Губернаторът на Калифорния, който обмисля президентска кампания през 2028 г., описва реакцията си към ситуацията така: „Тръмп караше зет си да се чувства нищожен, а Кушнер просто го оставяше да го прави.“

Джаред и Иванка започват да излизат през 2005 г., след като се запознават чрез общи приятели. Сключват брак през октомври 2009 г. в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, Ню Джърси, като преди сватбата Иванка приема юдаизма. Двойката има три деца: 14-годишната Арабела Роуз и синовете им Джоузеф Фредерик (12 г.) и Теодор Джеймс (9 г.).

Тръмп дълго време се е опитвал да събере голямата си дъщеря със звездата на американския футбол. През 2004 г. той споделя пред Хауърд Стърн, че Иванка и Брейди биха създали истинска „династия на властта“.

Брейди обаче винаги е омаловажавал слуховете за романс. През 2020 г. той заяви пред Стърн, че с Иванка никога не са имали връзка. „Това беше много отдавна... Не, никога не е имало такова нещо, никога не сме излизали на срещи или нещо подобно“, категоричен бе той.