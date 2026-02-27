България

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

27 февруари 2026, 13:31
"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита
Източник: БТА

Т рябва да подсигурим интересите на страната, каза служебният премиер Андрей Гюров относно евентуално арбитражно дело срещу България от швейцарското дружество "Литаско" на брифинг в Министерския съвет. 

Това е също един наследен казус за служебното правителство в момента. Проучваме внимателно въпроса, провели сме ресорна среща вчера, на която сме начертали следващи стъпки и това, което трябва да направим, е да подсигурим защитата на интересите на страната, но ще съберем информация и предложения, така че да можем да представим решения, каза Гюров. 

Заради „Лукойл“ компания заплаши със съд България

Припомняме, че швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, съобщи, че е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Според "Литаско" мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Андрей Гюров Арбитражно дело Литаско България Инвестиционен спор Лукойл Защита на интересите ICSID Енергийна харта Отчуждаване на инвестиции
Последвайте ни

По темата

Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

pariteni.bg
Как да научим кучето да ходи на пелена

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 21 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 17 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 17 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 7 минути

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 12 минути

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

България Преди 26 минути

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Свят Преди 42 минути

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Любопитно Преди 1 час

Мадокс Джоли е поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се дистанцира от фамилията на баща си, премахвайки името „Пит“ от финалните надписи на новия филм „Couture“ след финализирането на развода на родителите си през 2024 г.

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

България Преди 1 час

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Любопитно Преди 1 час

Ретроградният Меркурий е време за забавяне на темпото, преосмисляне на миналото и довършване на задачите, което, въпреки техническите пречки и недоразуменията, ни дава ценен шанс за духовна яснота, по-добро общуване и емоционално пренастройване

"Няма да призная Косово - дори пред Свети Петър" - остри думи от Вучич

"Няма да призная Косово - дори пред Свети Петър" - остри думи от Вучич

Свят Преди 1 час

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г.

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Любопитно Преди 1 час

Оспорвани дуели очакват играчите тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Флора от Hell’s Kitchen: На Илън Мъск бих сготвила сирене по шопски! (ВИДЕО)

Флора от Hell’s Kitchen: На Илън Мъск бих сготвила сирене по шопски! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Флора признава, че ранното ѝ отпадане от звездния платинен отбор я е разтърсило сериозно и сълзите по лицето ѝ не са били малко

Орбан: Парите на унгарците няма да бъдат пращани в Украйна

Орбан: Парите на унгарците няма да бъдат пращани в Украйна

Свят Преди 2 часа

Орбан заяви, че по време на вот дали да се подкрепи украинското членство в Европейския съюз опозиционната партия ТИСА го е подкрепила

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

България Преди 2 часа

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година

<p>Цената на малката потребителска кошница се е увеличила, ето с колко</p>

КНСБ: Цената на малката потребителска кошница се е увеличила през февруари

България Преди 2 часа

Малката потребителска кошница достига 59,48 евро, отчитат КНСБ

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Опозиционната партия влиза в надпреварата самостоятелно, като се ангажира с активна кампания и пряк диалог с избирателите в страната и чужбина.

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

Любопитно Преди 3 часа

Новата функция може да подобрява формулировката и да превежда текст директно в чата на приложението преди изпращане

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 3 часа

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Флора от Hell’s Kitchen: Нора Недкова играе образ! Можех да кажа само едно изречение за нея и да остана по-дълго в предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пинк: „Току-що бях уведомена, че съм се разделила със съпруга си. Не знаех“!

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана - Ботев Пловдив: съставите, Неделев се завръща

Gong.bg

Модерната класика е тук - какъв е балансът между Реал Мадрид и Манчестър Сити

Gong.bg

Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток

Nova.bg

„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Nova.bg