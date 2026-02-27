"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

Т рябва да подсигурим интересите на страната, каза служебният премиер Андрей Гюров относно евентуално арбитражно дело срещу България от швейцарското дружество "Литаско" на брифинг в Министерския съвет.

Това е също един наследен казус за служебното правителство в момента. Проучваме внимателно въпроса, провели сме ресорна среща вчера, на която сме начертали следващи стъпки и това, което трябва да направим, е да подсигурим защитата на интересите на страната, но ще съберем информация и предложения, така че да можем да представим решения, каза Гюров.

Припомняме, че швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, съобщи, че е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Според "Литаско" мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията.