Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания

27 февруари 2026, 15:49
Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета
Източник: БТА

В несеният в Народното събрание проект за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, каза пред журналисти във Варна служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той пристигна в града за среща с представители на структурите на социалното министерство от Североизточния район. Адемов обясни, че планът му е подобни разговори да се проведат в шестте района в страната, за да бъдат запознати регионалните институции с целите, които си поставя Министерството на труда и социалната политика (МТСП). 

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите, както е по закон - от 1 юли тази година, допълни министърът. По думите му е предвиден и размерът на индексираните плащания по Закона за хората с увреждания. Това е възможност да бъдат подкрепени българските граждани от уязвимите групи в трудна ситуация, коментира служебният министър. Хасан Адемов допълни, че при липсващ бюджет за допълнително вдигане на помощите за най-бедните е трудно да се говори.

Василев: Отиваме към сценарий като при Виденов

В края на миналата година в рамките на програмата за отопление бяха подкрепени 357 хиляди лица и семейства, припомни министърът. Той изтъкна, че на финансова помощ разчитат и семействата на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, а парите са гарантирани от бюджета.

Адемов подчерта, че МТСП и финансовото министерство са отворили Националния план за действие по заетостта, което ще допринесе за ангажиране на около хиляда безработни.

По думите му предстои заедно с областните управители в страната да бъде изграден междуинституционален механизъм, който да определи критичната инфраструктура по места – рискови дерета, участъци, застрашени от пожари, и т.н. Програмата, която е наречена „Заетост без бариери“, разполага с 41 милиона евро, допълни Хасан Адемов.

Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

Според него в рамките на две години по нея може да бъде осигурена заетост за около 10 хиляди безработни. От една страна ще бъдат подпомогнати незаетите хора, от друга - общините, а и семействата, които са пострадали от наводнение, пожар, или природни бедствия, посочи Адемов. Той добави, че когато с областните управители бъде уточнен междуинституционалният механизъм, проектът за програмата ще бъде внесен в Министерски съвет за одобрение и след това ще започне изпълнението ѝ.

Източник: БТА, Мила Едрева    
Удължителен бюджет Пенсии Хасан Адемов
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Певецът Стенли е в болница

Певецът Стенли е в болница

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 19 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 20 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Uwe Lucas – Head of Strategy, Hakuhodo Europe

Уве Лукас: Всеки успешен бранд е създаден с една цел: да направи живота на хората по-добър

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран

Прощаваме се с Асен Шопов

Прощаваме се с Асен Шопов

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря": Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

<p>Гюров потвърди за сигнала за националната сигурност</p>

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи на брифинг, че има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България" се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в подкаста "Телеграфно" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в "Майчин дом"

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка": Изтече списъкът на най-секретното общество в света

От шефа на Google до съпруга на Нанси Пелоси: Вижте кои са могъщите мъже, които се събират в тайния лагер в Калифорния и какво стои зад ритуала „Изгаряне на грижата“

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

В мемоарите си Гавин Нюсъм разкрива как Тръмп публично унижил Джаред Кушнър, оплаквайки се, че Иванка е избрала него пред звездата Том Брейди, с което провалила плановете му за създаване на мощна семейна „династия на властта

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

<p>Компания, свързана с &quot;Лукойл&quot;, заплашва България с дело -&nbsp;кабинетът подготвя защита</p>

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

