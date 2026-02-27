Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

В несеният в Народното събрание проект за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, каза пред журналисти във Варна служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той пристигна в града за среща с представители на структурите на социалното министерство от Североизточния район. Адемов обясни, че планът му е подобни разговори да се проведат в шестте района в страната, за да бъдат запознати регионалните институции с целите, които си поставя Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите, както е по закон - от 1 юли тази година, допълни министърът. По думите му е предвиден и размерът на индексираните плащания по Закона за хората с увреждания. Това е възможност да бъдат подкрепени българските граждани от уязвимите групи в трудна ситуация, коментира служебният министър. Хасан Адемов допълни, че при липсващ бюджет за допълнително вдигане на помощите за най-бедните е трудно да се говори.

Василев: Отиваме към сценарий като при Виденов

В края на миналата година в рамките на програмата за отопление бяха подкрепени 357 хиляди лица и семейства, припомни министърът. Той изтъкна, че на финансова помощ разчитат и семействата на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, а парите са гарантирани от бюджета.

Адемов подчерта, че МТСП и финансовото министерство са отворили Националния план за действие по заетостта, което ще допринесе за ангажиране на около хиляда безработни.

По думите му предстои заедно с областните управители в страната да бъде изграден междуинституционален механизъм, който да определи критичната инфраструктура по места – рискови дерета, участъци, застрашени от пожари, и т.н. Програмата, която е наречена „Заетост без бариери“, разполага с 41 милиона евро, допълни Хасан Адемов.

Правителството одобри до 900 млн. евро разходи за февруари

Според него в рамките на две години по нея може да бъде осигурена заетост за около 10 хиляди безработни. От една страна ще бъдат подпомогнати незаетите хора, от друга - общините, а и семействата, които са пострадали от наводнение, пожар, или природни бедствия, посочи Адемов. Той добави, че когато с областните управители бъде уточнен междуинституционалният механизъм, проектът за програмата ще бъде внесен в Министерски съвет за одобрение и след това ще започне изпълнението ѝ.