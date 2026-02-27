България

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Към този момент няма яснота за темата на втория сигнал към премиера

27 февруари 2026, 10:28
И ма заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът. Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап.

Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг. 

Това е втори сигнал на Христанов до премиера Гюров, като първият бе свързан със злоупотреби за близо половин милион лева.

Към този момент няма яснота за темата на втория сигнал към премиера.

Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов. "Няма да позволим държавата да се държи безгръбначно, когато някой иска да саботира държавния интерес. Единственото, което ни води е дългът ни към хората, към народа, към обществото, към публичните ни ангажименти", заяви той, цитиран от "24 часа".

И допълни:

За съжаление тази прекрасна сграда в продължение на доста години се превръщаше по-скоро в задкулисие, в театър, над който са спуснати черни завеси, отколкото в институция, която гарантира прозрачност пред хората на всяко действие, всяка стотинка, всяко решение. Ние гарантираме прозрачност, което означава бърза реакция на всички запитвания, което означава изтъкване, изразяване, обясняване на всички действия на кабинета, което означава и постоянна работа с обществото и с медиите. Вторият елемент на този кабинет, е грижа. Ние гарантираме, че ще направим всичко възможно секторът да не бъде повлиян по негативен начин от това, че има бърза, честа смяна на кабинетите. Предстоят първо отваряния, после и плащания по първи стълб. Така че ние искаме да уверим всички производители, преработватели и българското общество, че кабинетът министерството, институцията, Държавен фонд "Земеделие" ще работят по график.

Той бе категоричен, че борбата с корупцията си остава върховен приоритет. Това не е нещо, което аз самият искам или ми е някаква кой знае каква кауза. Борбата с корупцията е борба за осигуряване на ресурс за хората, които работят, фермерите, преработвателите, всички, които работят и заслужават за труда си тези пари. За съжаление твърде много години лесните пари и едни кабинети, които не действаха в интерес на общество, превърнаха сектора в магнит за хора, които нямат нищо общо с дейността на земеделци или преработватели, а по-скоро се интересуват единствено от лично облага, смята министърът.

При представянето на екипа зам.-министър Мурджева каза, че професионалната й експертиза в сектора, която датира вот далечната 2002 година й позволявала гледна точка, от която знае колко важно е спокойствието в сектора предвидимостта, прозрачността и планирането. "Може би поради това, не случайно в моя ресор са разпределени някои от изключително важните сектори. Една от основните грижи на този служебен кабинет, който не може да си позволи действително отпускарско поведение, е успешното стартиране на компанията, успешното предвиждане на плащанията и създаването на спокойствие на земеделските производители, че всичко ще бъде по план, ще бъде предвидимо, ще бъде прозрачно и разбира се не на последно място това спокойствие ще бъде предоставено и на администрацията, която работи в полза на това, предвидените мерки и плащания да стигнат до земеделските производители", заяви тя.

"Разбира се, един от важните приоритети ще бъде изграждането и създаването на целева рамка за новата ОСП. Знаете, че предстои нов програмен период. Там трябва да бъдат заложени нови цели, задачи, които обаче да бъдат добре премислени, да бъдат изпълнени, и най-вече в дългосрочен план да бъдат полезни за развитието на сектора", даде да се разбере тя.

Източник: БГНЕС, "24 часа"    
