Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Р аждане на бебе с тегло 5790 грама и дължина 56 см беше извършено в Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”. Процедурата се проведе чрез цезарово сечение и премина успешно, съобщават от официалната Facebook страница на болницата.

Цезаровото сечение беше извършено от д-р Боян Терзийски и д-р Елена Пирнарева, с анестезиологичната подкрепа на д-р Даниела Вълчева и акушерската грижа на акушерка Красимира Александрова.

От “Майчин дом” отбелязват, че раждането на едър плод, известно като макрозомия, е едно от най-големите предизвикателства в акушерството и изисква максимална концентрация, опит и прецизна координация на целия екип.

Болницата подчертава, че независимо от теглото на новороденото, било то 2 или 6 кг, екипите са подготвени да осигурят индивидуализирана и високоспециализирана грижа за бебето и семейството.

“Благодарение на изключителния опит и експертиза, отличен синхрон на целия екип, раждането премина успешно, още едно доказателство, че зад всяко чудо на живота стоят отдаденост и професионализъм”, се посочва в публикацията на болницата.