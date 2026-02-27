Любопитно

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Мадокс Джоли е поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се дистанцира от фамилията на баща си, премахвайки името „Пит“ от финалните надписи на новия филм „Couture“ след финализирането на развода на родителите си през 2024 г.

27 февруари 2026
Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си
М адокс, синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, премахна фамилното име Пит от надписите на най-новия филм на майка си. 24-годишният младеж е заемал позицията на асистент-режисьор в „Couture“ – драма с участието на 50-годишната Анджелина. В лентата тя влиза в ролята на американска режисьорка, диагностицирана с рак на гърдата точно при пристигането си във Франция за заснемането на видеоклип към модно ревю в Париж.

Филмът дебютира във френските кина на 18 февруари, а PEOPLE потвърди, че във финалните надписи Мадокс е посочен единствено като Мадокс Джоли.

Когато премиерата на филма се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто през септември 2025 г., предоставените на журналистите пресматериали също сочеха името му като Мадокс Джоли. Това е промяна спрямо последния му филмов проект – драмата от 2024 г. „Мария“, в която Анджелина изигра покойната оперна дива Мария Калас. В този филм на Netflix Мадокс е работил като асистент-продуцент и е изписан с пълното си име – Мадокс Джоли-Пит.

От PEOPLE са се свързали с представител на Анджелина, но към момента не са получили официален коментар. Джоли има още пет деца от бившия си съпруг Брад (61 г.): Пакс на 22 г., Захара на 21 г., Шайло на 19 г. и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.

Мадокс е поредният от братята и сестрите, който се дистанцира от фамилията Пит. През май 2024 г. в програмата за бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“, в чиято продукция Вивиан помага на майка си, тийнейджърката бе вписана като Вивиан Джоли, а не като Вивиан Джоли-Пит.

През август същата година изданието Essence публикува видеоклип на Захара – студентка в колежа „Spelman“ и член на женско сестринство. Във видеото тя се представя пред организацията Alpha Kappa Mu Pi по следния начин: „Казвам се Захара Марли Джоли. И [аз] кацнах чак от „Златния щат“ в града на ангелите: Лос Анджелис, Калифорния“.

През същия месец PEOPLE потвърди, че Шайло (родена като Шайло Нувел Джоли-Пит) официално е променила името си на Шайло Джоли малко след като е навършила 18 години. Съгласно законовата процедура в Калифорния, Шайло бе задължена да публикува обявление за промяната на името си във вестник, като за целта е избрала Los Angeles Times.

Въпреки че промяната на името при Шайло вече е официален факт, остава неясно дали останалите деца са преминали през същия правен процес.

По време на процедурата адвокатът на Шайло заяви, че неговата клиентка „е взела независимо и значимо решение след болезнени събития“. Тези промени в имената идват след години на напрежение между децата и Брад, последвало бурната му раздяла с Анджелина през 2016 г. Двамата бяха заедно повече от десетилетие, от които две години в брак. Разводът им бе финализиран в края на 2024 г. след продължителна съдебна битка.

Миналата година източник сподели как решението на Шайло е повлияло на баща ѝ: „Той е наясно, че Шайло е заличила фамилното му име. Напомнянията, че е загубил децата си, разбира се, не са лесни за Брад. Той обича децата си и те му липсват.“

Източник: people.com    
