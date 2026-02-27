Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

М адокс, синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, премахна фамилното име Пит от надписите на най-новия филм на майка си. 24-годишният младеж е заемал позицията на асистент-режисьор в „Couture“ – драма с участието на 50-годишната Анджелина. В лентата тя влиза в ролята на американска режисьорка, диагностицирана с рак на гърдата точно при пристигането си във Франция за заснемането на видеоклип към модно ревю в Париж.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Maddox drops dad’s famous last name amid estrangement https://t.co/wClYn8xa3s pic.twitter.com/Rfe7KQ3rK6 — Page Six (@PageSix) February 26, 2026

Филмът дебютира във френските кина на 18 февруари, а PEOPLE потвърди, че във финалните надписи Мадокс е посочен единствено като Мадокс Джоли.

Когато премиерата на филма се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто през септември 2025 г., предоставените на журналистите пресматериали също сочеха името му като Мадокс Джоли. Това е промяна спрямо последния му филмов проект – драмата от 2024 г. „Мария“, в която Анджелина изигра покойната оперна дива Мария Калас. В този филм на Netflix Мадокс е работил като асистент-продуцент и е изписан с пълното си име – Мадокс Джоли-Пит.

От PEOPLE са се свързали с представител на Анджелина, но към момента не са получили официален коментар. Джоли има още пет деца от бившия си съпруг Брад (61 г.): Пакс на 22 г., Захара на 21 г., Шайло на 19 г. и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.

Мадокс е поредният от братята и сестрите, който се дистанцира от фамилията Пит. През май 2024 г. в програмата за бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“, в чиято продукция Вивиан помага на майка си, тийнейджърката бе вписана като Вивиан Джоли, а не като Вивиан Джоли-Пит.

Angelina Jolie & Brad Pitt's Son Maddox drops his Pitt name from movie credits. 👀 https://t.co/ZDbP8SYDhg pic.twitter.com/0Jn0ZbotV3 — TMZ (@TMZ) February 27, 2026

През август същата година изданието Essence публикува видеоклип на Захара – студентка в колежа „Spelman“ и член на женско сестринство. Във видеото тя се представя пред организацията Alpha Kappa Mu Pi по следния начин: „Казвам се Захара Марли Джоли. И [аз] кацнах чак от „Златния щат“ в града на ангелите: Лос Анджелис, Калифорния“.

През същия месец PEOPLE потвърди, че Шайло (родена като Шайло Нувел Джоли-Пит) официално е променила името си на Шайло Джоли малко след като е навършила 18 години. Съгласно законовата процедура в Калифорния, Шайло бе задължена да публикува обявление за промяната на името си във вестник, като за целта е избрала Los Angeles Times.

Въпреки че промяната на името при Шайло вече е официален факт, остава неясно дали останалите деца са преминали през същия правен процес.

По време на процедурата адвокатът на Шайло заяви, че неговата клиентка „е взела независимо и значимо решение след болезнени събития“. Тези промени в имената идват след години на напрежение между децата и Брад, последвало бурната му раздяла с Анджелина през 2016 г. Двамата бяха заедно повече от десетилетие, от които две години в брак. Разводът им бе финализиран в края на 2024 г. след продължителна съдебна битка.

Миналата година източник сподели как решението на Шайло е повлияло на баща ѝ: „Той е наясно, че Шайло е заличила фамилното му име. Напомнянията, че е загубил децата си, разбира се, не са лесни за Брад. Той обича децата си и те му липсват.“