„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

27 февруари 2026, 14:34
Източник: БГНЕС/EPA

П резидентът Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин за разговори и ще направи всичко възможно, за да постигне мир.

В обширно интервю пред Sky News той подчерта, че САЩ имат силата да прекратят войната, но трябва да упражнят по-голям натиск върху Москва.

„Съединените щати са дори по-силни, отколкото самите те мислят. И аз наистина вярвам в това. Те действително имат лостове за натиск върху Путин. Те могат да спрат тази война“, казва той.

Зеленски обаче призова администрацията във Вашингтон да затегне санкциите срещу семействата на руското ръководство и да осигури на Украйна по-усъвършенствано въоръжение, аргументирайки се, че само засиленият натиск би принудил Москва да подходи сериозно към преговорите.

На въпроса колко близо е Украйна до постигането на мир, той казва, че има „прозорец“ отсега до междинните избори в Америка през ноември.

„Сега мисля, че имаме шанс. Личното ми мнение за следващата година... всичко зависи от тези месеци – дали ще имаме шанс да приключим войната преди есента. Преди изборите, важните, влиятелни избори в Съединените щати. Ако е възможно да постигнем мир, сега е моментът, имаме този прозорец“, допълва президентът на Украйна. 

Репортерът на Sky News разкрива за разговора си със Зеленски:

Разговарях с него в продължение на час в президентските сгради в Киев за това от какво се нуждае Украйна сега и какво трябва да се случи, за да спре войната. Повече от четири години след като Русия започна своята пълномащабна инвазия, цената, която страната – и той самият, и семейството му – плащат, е неоспорима.

Докато вървяхме в почти пълен мрак към залата за интервюто, той говори за напрежението от редовните прекъсвания на тока и за цели региони, издържащи на температури до -40 градуса без надеждно отопление.

Когато го попитах дали Украйна може да спечели войната, отговорът му беше премерен:

„Зависи какво разбират хората под ‘победа’. И наистина е много трудно да се говори за територии. На първо място, как да си върнем цялата земя днес – това е много трудно. И ще коства твърде много човешки животи... Но доброто е, че Русия също не може да постигне целите си на бойното поле. Ето защо те не печелят, а ние не губим“.

Но по въпроса за евентуално предаване на градовете-крепости Славянск и Краматорск, той беше категоричен – това е „червена линия“.

„Това е наша територия и звучи невероятно странно – защо трябва да се оттегляме от собствената си земя? Защо те я окупираха и никой не може да ги изтласка?“

„Ако се изтеглим от тази територия, например от Славянск в този момент, 200 000 души, които са там сега, ще попаднат под руска окупация. Кой каза на Русия, че тези хора са готови да бъдат руснаци? Ако те не искат, ще бъдат убити, пратени на фронта или в затвора.“

Зеленски говори открито и за отношенията си с Доналд Тръмп, описвайки ги като „непрости“, но подчерта, че отношенията на Украйна със САЩ стоят над „личностите“.

Владимир Зеленски Владимир Путин Мирни преговори Война в Украйна САЩ Санкции Оръжия за Украйна Руска инвазия Окупирани територии Славянск и Краматорск
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 23 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 18 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 19 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 23 часа
