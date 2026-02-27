Свят

"ДПС - Ново начало" са изпратили писмо до Йотова във връзка с неявяването на Гюров в НС

По думите им служебният премиер арогантно е пренебрегнал усилията на народните представители да разговарят с него

27 февруари 2026, 10:48
"ДПС - Ново начало" са изпратили писмо до Йотова във връзка с неявяването на Гюров в НС
Източник: БТА

В качеството на заместник-председател на ДПС и на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" изпратих писмо на президента Илияна Йотова, с което обръщам внимание на това, което се разигра вчера в пленарната зала на Народното събрание на парламентарната република - премиер министърът отказа да се включи в събранието, да участва в изслушване и наруши Конституцията. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, зам.-председателят на ПГ на „ДПС - Ново начало“ Искра Михайлова. Вчера Народното събрание задължи служебният премиер Андрей Гюров да дойде в парламента, за да участва в изслушването относно намиращите се на Летище „Васил Левски - София“ военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток, но Гюров не дойде в парламента. 

По думите й служебният премиер арогантно е пренебрегнал усилията на народните представители да разговарят с него. 

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

От тук нататък следва въпроса за това кой пое отговорността за това правителство, което очевидно е на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), каза тя и допълни, че смяната на областните управители го е показало много ясно. „Кой пое отговорността за това, че това правителство провежда реваншистка политика, изтъкана от скандали?“, попита още Михайлова. „Ние казахме – правителството на Йотова, Сорос, Петрохан. Това, което предупредихме, се случва всеки ден. ПП има всички министри, с изключение на един – министърът на вътрешните работи. Каква е уговорката за това назначение, какво следва оттук?“, каза тя. „Може би наистина стигаме до „наши избори с наше МВР“, помните го от един запис на ПП-ДБ“, допълни Михайлова.

Ние предупредихме президента Йотова - нейната отговорност е за правителство, което разиграва този сценарий, каза още депутатът. 

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
