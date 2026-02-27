Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

М инистърът на здравеопазването освободи директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е освободена г-жа Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За уволнението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева съобщи и пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

"Това какво общо има с честността на изборите?", попита Николов във Фейсбук.

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов.

Назначението ѝ бе част от мащабното преструктуриране на ведомството, инициирано от тогавашния здравен министър проф. Христо Хинков. Реформата предвиждаше отделянето на дейностите по трансплантация в самостоятелна Изпълнителна агенция по трансплантациите, с цел по-ефективно управление на секторите.