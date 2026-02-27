България

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

27 февруари 2026, 14:43
Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева
Източник: БГНЕС

М инистърът на здравеопазването освободи директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Със заповед на министъра на здравеопазването от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е освободена г-жа Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията г-жа Радка Николова.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията.

Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към г-жа Иванка Динева за положените усилия и работата ѝ в периода на управление на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

За уволнението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева съобщи и пиарът на ГЕРБ Никола Николов.

"Това какво общо има с честността на изборите?", попита Николов във Фейсбук.

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов.

Назначението ѝ бе част от мащабното преструктуриране на ведомството, инициирано от тогавашния здравен министър проф. Христо Хинков. Реформата предвиждаше отделянето на дейностите по трансплантация в самостоятелна Изпълнителна агенция по трансплантациите, с цел по-ефективно управление на секторите.

Уволнение Иванка Динева Медицински надзор Здравеопазване ГЕРБ Никола Николов НЗОК Държавна администрация Ръководни позиции Административни промени
Последвайте ни
Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Китайците се евакуират

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Певецът Стенли е в болница

Певецът Стенли е в болница

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Колко дълъг всъщност е животът на батериите на EV

Колко дълъг всъщност е животът на батериите на EV

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 23 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 18 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 19 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Любопитно Преди 8 минути

След години на бурни магнитни бури и мощни изригвания, нашето Слънце неочаквано изчисти лицето си, сигнализирайки за преход към по-спокоен цикъл

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

България Преди 9 минути

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания

Прощаваме се с Асен Шопов

Прощаваме се с Асен Шопов

България Преди 1 час

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

Свят Преди 1 час

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 1 час

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 1 час

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

България Преди 1 час

Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в подкаста "Телеграфно" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Свят Преди 1 час

От шефа на Google до съпруга на Нанси Пелоси: Вижте кои са могъщите мъже, които се събират в тайния лагер в Калифорния и какво стои зад ритуала „Изгаряне на грижата“

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Свят Преди 2 часа

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

<p>Компания, свързана с &quot;Лукойл&quot;, заплашва България с дело -&nbsp;кабинетът подготвя защита</p>

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

България Преди 2 часа

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит, Мадокс, се отказва от фамилията на баща си

Любопитно Преди 2 часа

Мадокс Джоли е поредното дете на Анджелина Джоли и Брад Пит, което официално се дистанцира от фамилията на баща си, премахвайки името „Пит“ от финалните надписи на новия филм „Couture“ след финализирането на развода на родителите си през 2024 г.

<p>Василев: Отиваме към сценарий като при Виденов</p>

Николай Василев: България се нуждае от мащабни съкращения в публичния сектор

България Преди 2 часа

Той беше остър в критиката си за удължаването на бюджета и предвидените 5% увеличение на възнагражденията в публичния сектор

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Интернет е поразен: „Гигантско“ бебе с тегло 5,9 кг се роди в болница в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Снимката, която разтопи сърцата: Шон-младши се роди с тегло от близо 6 кг, а кадърът му до бебе, тежащо едва 1,8 кг, се превърна в символ на многообразието на живота

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

България Преди 2 часа

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Какво означава всъщност ретроградното движение на Меркурий – и как да преодолеем хаоса

Любопитно Преди 3 часа

Ретроградният Меркурий е време за забавяне на темпото, преосмисляне на миналото и довършване на задачите, което, въпреки техническите пречки и недоразуменията, ни дава ценен шанс за духовна яснота, по-добро общуване и емоционално пренастройване

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Веско Ешкенази поля дървена сватба

Edna.bg

Флора от Hell’s Kitchen: Нора Недкова играе образ! Можех да кажа само едно изречение за нея и да остана по-дълго в предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Директор в Реал Мадрид с тревожен коментар за Мбапе

Gong.bg

Фиорентина срещу Ракув в Лига на конференциите, Кристъл Палас срещу кипърци

Gong.bg

Уволниха директора на ИА "Медицински надзор"

Nova.bg

Трайчо Трайков: Независима лаборатория проверява електромери заради сметките за ток

Nova.bg