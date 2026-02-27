Свят

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

От шефа на Google до съпруга на Нанси Пелоси: Вижте кои са могъщите мъже, които се събират в тайния лагер в Калифорния и какво стои зад ритуала „Изгаряне на грижата“

27 февруари 2026, 13:59
Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света
Източник: iStock

Т върди се, че са изтекли имената на някои членове на елитен, суперсекретен мъжки клуб, базиран в калифорнийския винен регион – като имената варират от бившия водещ Конан О'Брайън и милиардера и бивш кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг до бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, пише The Post.

Списъкът с членове на „Бохемската горичка“ (Bohemian Grove) — частен къмпинг от 2700 акра в окръг Сонома, който е домакин на ежегоден двуседмичен лагер и разполага с клубна къща в Сан Франциско — вероятно е бил получен от независим журналист и потвърден от член на клуба, според „Сан Франциско Стандарт“.

Обширният списък с повече от 2000 членове за 2023 г. включва „каймака“ в бизнеса, технологиите и финансите – всички разделени на „лагери“, подобно на студентските братства.

Клубът е известен със своята церемония „Изгаряне на грижата“ (Cremation of Care) и мрежата си от контакти на високо ниво. Отдавна се носят слухове, че функционира като социален клуб за силните на деня.

Други имена в списъка включват съпруга на бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси – Пол Пелоси, покойния певец Джими Бъфет и милиардера и политически спонсор Чарлз Кох.

Говорител на Бохемския клуб заяви, че групата не поддържа списъци със своите членове поради изключително поверителния характер на тайното общество.

Независимият журналист Даниел Богуслав се е сдобил с предполагаемия списък, след като седмици наред е преследвал член на клуба от района на Сан Франциско, и публикува имената в сряда.

Бившият държавен секретар Хенри Кисинджър очевидно също е бил дългогодишен член, а за други, като легендарния актьор и режисьор Клинт Истууд и съдията от Върховния съд Кларънс Томас, се говори, че са чести гости.

Ето някои от акцентите в предполагаемия списък на членовете за 2023 г.:

Политика

Пол Пелоси: Рисков инвеститор и съпруг на бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси.

Едуин Мийс III: Бивш главен прокурор на САЩ при администрацията на Рейгън.

Боби Инман: Пенсиониран адмирал с четири звезди и бивш директор на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Карлос Беа: Съдия от Апелативния съд на САЩ за Девети окръг.

Джеймс А. Бейкър III: Бивш държавен секретар на САЩ и министър на финансите.

Едуин Фулнър: Основател на фондация „Херитидж“ и влиятелен архитект на консервативната политика.

Бизнес

Чарлз Кох: Милиардер, главен изпълнителен директор на Koch Industries и виден политически донор.

Райли Бехтел: Милиардер-наследник и бивш председател/изпълнителен директор на Bechtel Corporation.

Братята Фишър: Робърт, Джон и Уилям Фишър, чиито родители са основали Gap Inc.

Уилям Дрейпър: Влиятелен инвеститор и пионер в индустрията на рисковия капитал.

Майк Блумбърг: Милиардер, основател на Bloomberg LP и бивш кмет на Ню Йорк.

Технологии

Ерик Шмид: Бивш изпълнителен директор на Google и изпълнителен председател на Alphabet Inc.

Брук Х. Байърс: Старши партньор в Kleiner Perkins и ранен инвеститор в биотехнологиите.

Тим Дрейпър: Основаващ партньор на Draper Fisher Jurvetson и известен инвеститор в криптовалути.

Дейвид Гифорд Арскот: Ветеран в рисковия капитал в Силициевата долина и основател на инвестиционна фирма.

Бохемска горичка Таен клуб Списък с членове Високопоставени личности Калифорнийски винен регион Майкъл Блумбърг Ерик Шмид Политици Бизнесмени Технологични лидери
