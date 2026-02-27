Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Т върди се, че са изтекли имената на някои членове на елитен, суперсекретен мъжки клуб, базиран в калифорнийския винен регион – като имената варират от бившия водещ Конан О'Брайън и милиардера и бивш кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг до бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, пише The Post.

Super-secretive Bohemian Grove society members allegedly leaked as who's who of celebrity elite revealed https://t.co/9Sx2iVeDXo pic.twitter.com/hI0LxReZV5 — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Списъкът с членове на „Бохемската горичка“ (Bohemian Grove) — частен къмпинг от 2700 акра в окръг Сонома, който е домакин на ежегоден двуседмичен лагер и разполага с клубна къща в Сан Франциско — вероятно е бил получен от независим журналист и потвърден от член на клуба, според „Сан Франциско Стандарт“.

Обширният списък с повече от 2000 членове за 2023 г. включва „каймака“ в бизнеса, технологиите и финансите – всички разделени на „лагери“, подобно на студентските братства.

Liste der angeblich durchgesickerten Mitglieder von Bohemian Grove: Conan O'Brien, Michael Bloomberg, der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, Paul Pelosi, Jimmy Buffett, Charles Koch, Henry Kissinger, Clint Eastwood und Richter Clarence Thomas gehören zu, über 2.000 Mitgliedern. pic.twitter.com/ijrmXg4XXE — Ivanka-B (@IvankaB7) February 27, 2026

Клубът е известен със своята церемония „Изгаряне на грижата“ (Cremation of Care) и мрежата си от контакти на високо ниво. Отдавна се носят слухове, че функционира като социален клуб за силните на деня.

Други имена в списъка включват съпруга на бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси – Пол Пелоси, покойния певец Джими Бъфет и милиардера и политически спонсор Чарлз Кох.

Говорител на Бохемския клуб заяви, че групата не поддържа списъци със своите членове поради изключително поверителния характер на тайното общество.

Независимият журналист Даниел Богуслав се е сдобил с предполагаемия списък, след като седмици наред е преследвал член на клуба от района на Сан Франциско, и публикува имената в сряда.

Inside the Bohemian Grove’s as elite frat’s shadowy roster exposed, Netflix drops bid for Warner Bros, Paul O’Sullivan apologises for ‘kiss my ass’ comments, Police release images of two persons of interest in Camps Bay murder, and Why Sierra the… pic.twitter.com/KKiRjhSz4i — 2oceansvibe News - South African online news (@2oceansvibe) February 27, 2026

Бившият държавен секретар Хенри Кисинджър очевидно също е бил дългогодишен член, а за други, като легендарния актьор и режисьор Клинт Истууд и съдията от Върховния съд Кларънс Томас, се говори, че са чести гости.

Ето някои от акцентите в предполагаемия списък на членовете за 2023 г.:

Политика

Пол Пелоси: Рисков инвеститор и съпруг на бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси.

Едуин Мийс III: Бивш главен прокурор на САЩ при администрацията на Рейгън.

Боби Инман: Пенсиониран адмирал с четири звезди и бивш директор на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Карлос Беа: Съдия от Апелативния съд на САЩ за Девети окръг.

Джеймс А. Бейкър III: Бивш държавен секретар на САЩ и министър на финансите.

Едуин Фулнър: Основател на фондация „Херитидж“ и влиятелен архитект на консервативната политика.

Бизнес

Чарлз Кох: Милиардер, главен изпълнителен директор на Koch Industries и виден политически донор.

Райли Бехтел: Милиардер-наследник и бивш председател/изпълнителен директор на Bechtel Corporation.

Братята Фишър: Робърт, Джон и Уилям Фишър, чиито родители са основали Gap Inc.

Уилям Дрейпър: Влиятелен инвеститор и пионер в индустрията на рисковия капитал.

Майк Блумбърг: Милиардер, основател на Bloomberg LP и бивш кмет на Ню Йорк.

Технологии

Ерик Шмид: Бивш изпълнителен директор на Google и изпълнителен председател на Alphabet Inc.

Брук Х. Байърс: Старши партньор в Kleiner Perkins и ранен инвеститор в биотехнологиите.

Тим Дрейпър: Основаващ партньор на Draper Fisher Jurvetson и известен инвеститор в криптовалути.

Дейвид Гифорд Арскот: Ветеран в рисковия капитал в Силициевата долина и основател на инвестиционна фирма.