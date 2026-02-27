България

Певецът Стенли е в болница

"За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия", каза той и изрази специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ "Александровска"

27 февруари 2026, 14:53
Певецът Стенли е в болница
Източник: screenshot/NOVA

П евецът Станислав Сланев - Стенли е в болница. Това съобщи той в свое видеообръщение във фейсбук, пише 24 часа.

"За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия", каза той и изрази специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ "Александровска". "Преди малко излязох от упойка. Дано всичко е минало наред.", допълни още той.

Не е ясно какво точно му се е случило, но на 13 февруари сподели, че сменя датата на концерта си в в Plovdiv Event Center "Антракт" от 14 февруари на 4 април.

"Приятели, грипната вълна не ме подмина и въпреки мерките, които взех, продължавам да съм болен. По тази причина концертът на 14 февруари в Plovdiv Event Center "Антракт" се отменя за 4 април. Билетите ще важат за тази дата. Приемете извиненията ми за причиненото неудобство и не забравяйте, че животът е постоянна промяна", написа певецът

Стенли болница концерт отложен концерт грипна вълна Марин Георгиев УМБАЛ Александровска здраве Пловдив фейсбук обръщение
