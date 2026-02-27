Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

А лен Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в "Телеграфно подкастът" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца. Той започва инициативата си още като ученик и продължава до днес. Според него, той е хванал повече педофили от Министерството на вътрешните работи (МВР). Симеонов описва подхода си като любител на учтивия натиск. Когато посещава публични места, родители често го поздравяват за усилията му да предпазва децата.

Случаи на груминг

Симеонов обяснява, че дейността му се фокусира върху случаи на груминг – процес, при който възрастни лица търсят уязвими деца или тинейджъри с цел постепенно сближаване и последващи блудствени действия. "Това се нарича груминг на запад, т.е. ти да търсиш деца или тинейджъри, които са по-уязвими, с идеята постепенно да се сближаваш с тях и накрая да осъществяваш някакви блудствени действия с тях", казва той. Екипът му е заловил над 200 педофили в цялата страна, от които 64 са в София.

Източник: Телеграфно подкастът

Той коментира случаи, подобни на тези, свързани с Ивайло Калушев. "За тези 5 години съм получавал хиляди сигнали от притеснени родители, които по някакъв начин са разбрали, че детето им е попаднало в лапите на такъв хищник, което е притеснително", споделя Симеонов. Той не е успял да се ангажира с всички сигнали поради липса на ресурси. Според него, някои случаи включват организирани хищници, част от международни мрежи за трафик на деца. Темата за такива престъпления не започва с инцидента на Петрохан, а още преди това с разкриването на досиетата на Епстийн.

Профил на педофилите

Симеонов описва профилите на заловените лица. "Установих, че те по нищо не се различават от средностатистическия човек, т.е. те имат семейства, имат престижни работи, имат деца, имат възможности", отбелязва той. Според него, по външни характеристики е невъзможно да се разпознаят. "Виждаш, че по тези черти е невъзможно да се разпознаят. Всеки може да бъде заподозрян, ако се обосновем само на тези характеристики", добавя Симеонов.

В България, според него, липсва осведоменост за педофилията и сексуалното насилие над деца и тинейджъри. "В България нямахме понятия за педофилия и за сексуално насилие над деца и тийнейджъри, т.е. повечето от нашите заловени са простаци, селяндури, байганьовци", казва той. Той вижда проблема като културен, а не уникален. Изключение са случаите с хищници, търсещи бебета, които са по-различни.

Присъди и бюрокрация

Симеонов обсъжда резултатите от дейността си в съдебната система. Първата присъда за заловен от него педофил идва след четири години и половина. "Първата присъда за педофил, който сме хванали, идва след 4 години и половина. Тя е за последния ни заловен – 64-я", споделя той. Преди това, от 63 случая държавата не успява да осъди нито един. Доказателствата, предоставени от екипа му, са били сходни във всички случаи.

В конкретния случай, осъденият е признал вината си по съкратена процедура и е прекарал половин година в следствения арест. През март 2022 г. СДВР организира спецакция за задържане на 21 от заловените от Симеонов. "През март 2022 г. СДВР организира спецакция по задържането на 21 от нашите заловени, към онзи момента мисля, че бяха около 40 човека в столицата", казва той. Той очаквал липса на резултат, тъй като всички случаи са обединени в едно дело.

Сред задържаните са общински съветник, бизнесмени и лице, за което преди това е подаден сигнал към 112, но прокуратурата отказала да обвини. "Имаме заловен общински съветник, имаме няколко бизнесмени, имаме и такъв, за когото и преди това сме подавали сигнал към 112, но тогава получихме прокурорско постановление, че няма да бъда обвиняван, защото не е извършил престъпление", отбелязва Симеонов. Година по-късно същото лице е арестувано за подобно престъпление. Той вижда проблеми в бюрокрацията.

Контакт с хищниците

Симеонов описва метода си на комуникация. "Аз си пиша с хищниците от моя телефон, обаче те не подозират кой стои отзад. Те смятат, че общуват с 13-14 или 15-годишно момче или момиченце", казва той. В един случай не е блокирал контакт, за да наблюдава поведението. "Нарочно след това не блокирах такъв, за да видя дали ще продължи да ми пише. И той половин година всяка седмица вероятно се е напивал, винаги вечер ми пише да ме заплашва – че ще ми съсипе живота", споделя Симеонов.

Дейността му води до повторни задържания от полицията по негови сигнали. Той подчертава, че голяма част от прегрешилите са заловени повторно от властите. Симеонов продължава инициативата си, фокусирайки се върху защита на децата от такива престъпления.