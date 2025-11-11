Свят

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Директорът на BBC и ръководителката на новините напуснаха след скандал с документален филм за Тръмп и обвинения в нарушаване на редакционните стандарти

11 ноември 2025, 10:53
Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)
Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари
Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток
Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа
Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете
Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Г енералният директор на BBC Тим Дейви ще се обърне към всички служители на корпорацията днес, след като Доналд Тръмп заплаши да съди медията за 1 милиард долара заради документалния филм Panorama, който според него е изопачил негово изявление.

Тим Дейви, който в неделя подаде оставка като генерален директор на BBC, ще проведе общо онлайн събрание със служителите на корпорацията по-късно днес. Това ще бъде първата му публична поява след заплахата на американския президент Доналд Тръмп за съдебен иск на стойност $1 млрд., свързана с документалния филм Panorama.

Събранието ще бъде излъчено вътрешно до всички звена на BBC, а служителите ще могат да задават въпроси. Дейви все още не е коментирал публично ситуацията, след като в неделя съобщи, че се оттегля от поста.

Заплахата за съдебен иск идва, след като BBC призна "грешка в преценката" в начина, по който документалният филм е редактирал част от речта на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г.

В писмо на юридическия екип на Тръмп се настоява BBC да оттегли материала, да се извини и да заплати обезщетение, като крайният срок е 22:00 GMT в петък, 14 ноември. Ако корпорацията откаже, Тръмп ще заведе дело за "не по-малко от $1 млрд."

Медийният юрист Марк Стивънс коментира пред BBC, че корпорацията не бива да се поддава на натиск. Според него Тръмп би имал затруднения да докаже реални щети, особено предвид силните защити на свободата на словото в САЩ. "Трудно е да се види как подобен иск може да издържи финансово или юридически", казва Стивънс.

В същото време редица политици във Великобритания заявиха подкрепа за BBC. Бившият заместник-министър на културата Тангам Дебонайър определи корпорацията като "една от най-ценните институции на нашата демокрация" и призова за укрепване на независимостта ѝ от политическо влияние.

Заплахата на Тръмп идва на фона на още няколко кризи за BBC, които доведоха до оставките на Тим Дейви и ръководителката на новините Дебора Търнес. Корпорацията е под засилено внимание заради редакционни решения, включително критики към документалния филм за Тръмп, покритието на BBC Arabic на войната в Газа и отразяването на темата за транс правата.

В съобщението си до служителите в неделя Дейви заяви: "В BBC бяха допуснати грешки и като генерален директор аз трябва да поема крайната отговорност." Оставането му на поста ще продължи още няколко месеца, докато се осигури плавен преход към негов наследник.

  • Защо шефовете на BBC Тим Дейви и Дебора Търнес подадоха оставка

Директорът на  BBC Тим Дейви и главната директорка на новините и актуалните програми Дебора Търнес подадоха оставка, като в писма до служителите признаха, че са допуснати грешки и че продължаващият спор около редакционни решения е нанесъл щети върху репутацията на корпорацията.

Поводът е документален филм на Panorama за Доналд Тръмп, в който негово изказване е било редактирано по начин, създаващ впечатление, че той насърчава щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. BBC призна, че монтажът е подвел зрителите, и се извини за "грешка в преценката".

След публикация в The Telegraph с изтекла вътрешна жалба от бивш външен медиен съветник, към BBC постъпиха над 500 оплаквания. Междувременно Доналд Тръмп изпрати писмо, в което заплашва корпорацията със съдебен иск за 1 милиард долара, ако не последват публично извинение, оттегляне на документалния филм и "подходящо обезщетение".

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

  • Какво стои зад скандала

Документалният филм "Trump: A Second Chance?" е излъчен дни преди президентските избори в САЩ през октомври 2024 г. Според изтеклия меморандум BBC и създателите на филма са монтирали две далечни части от реч на Тръмп, отделени с над 50 минути, така че той да звучи като призив към насилие. В оригинала Тръмп казва: "Ще отидем до Капитолия и ще подкрепим нашите сенатори и конгресмени". Във версията на Panorama изречението е свързано с друга част от речта, включваща думите "И ще съм там с вас. И ще се борим. Ще се борим се като дяволи."

В изтеклия доклад се предупреждава, че подобна "манипулация на събитията" вреди на доверието към BBC.

Източник: БТА/АР
  • Други редакционни критики

Докладът поставя въпроси и за други области от работата на корпорацията:

  1. Отразяването на войната в Газа от BBC Arabic - сигнал за "системни проблеми с безпристрастността". BBC посочва, че е преструктурирала екипа и е назначила ръководител по редакционни стандарти, говорещ арабски език.
  2. Отразяването на темите, свързани с транс общността, според меморандума специализираните репортери "възпрепятствали" отразяването на спорни въпроси.

BBC е признала част от критиките и е предприела мерки.

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

  • Какво казаха Дейви и Търнес

В заявлението си Тим Дейви подчерта, че не посочва само един скандал като причина за оставката, но призна, че "са допуснати грешки" и че като директор носи крайната отговорност.

Дебора Търнес беше по-кратка:

"Продължаващият спор около Panorama за президента Тръмп вече вреди на BBC - институция, която обичам. Като ръководител на новините отговорността е моя."

Тя отрече твърденията, че BBC News е "институционално пристрастна".

  • Контекст и последици

Управлението на Тим Дейви беше белязано от редица други кризи: от санкции на Ofcom за нарушаване на правилата при документален филм за Газа до спорни случаи с водещи на предавания, свързани с расизъм, антисемитски изображения и неподходящо поведение.

Оставката на Дейви идва в ключов момент, предстои преглед на Кралската харта на BBC през 2027 г., която определя мандата и финансирането на корпорацията. Дейви посочи, че "е време нов генерален директор да има възможност да участва в процеса".

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

  • Кой може да поеме ръководството

Следващият директор генерал ще бъде избран от BBC Board. Сред обсъжданите имена са:

  1. Шарлот Мур, бивш главен директор съдържание на BBC;
  2. Джей Хънт, опитен ръководител в британската телевизия;
  3. Джеймс Хардинг, бивш ръководител на новините в BBC.
Източник: BBC    
Оставки BBC Тим Дейви Дебора Търнес Скандал Доналд Тръмп Документален филм Panorama Редакционни стандарти Манипулация на реч Щурм на Капитолия
Последвайте ни

По темата

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Брюксел прави свое

Брюксел прави свое "ЦРУ": ЕС създава ново разузнавателно звено

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

pariteni.bg
Учени: Светофари с 4 светлини ще оптимизират трафика с до 94%

Учени: Светофари с 4 светлини ще оптимизират трафика с до 94%

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 5 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 5 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 5 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 4 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

България Преди 8 минути

Какви са глобите, предвидени по закон

,

Как да организирате LEGO тухличките у дома

Любопитно Преди 19 минути

Женски геройства в снега!

Женски геройства в снега!

Малките неща Преди 58 минути

Зимата идва…да се подготвим за път

Как да се преборите със зимната депресия

Как да се преборите със зимната депресия

Любопитно Преди 1 час

Сезонното афективно разстройство (SAD), известно още като „зимна депресия“, може да засегне всеки

<p>Президентът назначи нов посланик на България в Унгария</p>

Президентът Радев назначи нов посланик на България в Унгария

България Преди 1 час

Това е Мария Иванова Ангелиева

Детските градини отново стават платени, но само през лятото, предлагат от СО

Детските градини отново стават платени, но само през лятото, предлагат от СО

България Преди 1 час

Според много директори въвеждането на лятна такса за посещение ще има дисциплиниращ ефект за родителите, които често некоректно заявяват кога детето ще посещава детска градина през летния период

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

България Преди 1 час

Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години, заяви премиерът.

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

Свят Преди 1 час

Мелания Тръмп първоначално се е противопоставила на събарянето на Източното крило

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

Любопитно Преди 2 часа

„Избираме да общуваме много повече с децата си… В повечето случаи криенето на неща от тях просто не работи“, каза принц Уилям

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

България Преди 2 часа

За случая съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Свят Преди 2 часа

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

България Преди 2 часа

Ще бъдат ли предсрочно прекратени неговите правомощия

Парламентът на Израел

Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

Свят Преди 2 часа

Проектът също така изменя закона за военните съдилища, които имат юрисдикция над окупирания Западен бряг, като позволява тамошните съдилища да налагат смъртно наказание с обикновено мнозинство от съдебната колегия, а не с единодушно решение

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Разкриха причината за смъртта на основателя на KISS Ейс Фрели

Свят Преди 2 часа

Легендарната рок звезда почина на 16 октомври, седмици след като падна в дома си

<p>Образование в Чикаго &ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Всичко за студента в Чикаго

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

14 браншови организации скочиха срещу новите изисквания за превоз на храни

България Преди 2 часа

Какво устройство за проследяване на стоките трябва да въведат фирмите и ще затрудни ли това работата им

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Деми Мур на 63 - вечната холивудска амазонка

Edna.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Пеп създава ново чудовище

Gong.bg

Наш талант за разликата между футбола в България и Хърватия (ВИДЕО)

Gong.bg

Желязков: Правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Nova.bg

Кой е шофьорът, прегазил кучето Мая, и за какво наказание настояват хората в "Разсадника"

Nova.bg