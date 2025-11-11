Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Г енералният директор на BBC Тим Дейви ще се обърне към всички служители на корпорацията днес, след като Доналд Тръмп заплаши да съди медията за 1 милиард долара заради документалния филм Panorama, който според него е изопачил негово изявление.

Тим Дейви, който в неделя подаде оставка като генерален директор на BBC, ще проведе общо онлайн събрание със служителите на корпорацията по-късно днес. Това ще бъде първата му публична поява след заплахата на американския президент Доналд Тръмп за съдебен иск на стойност $1 млрд., свързана с документалния филм Panorama.

Събранието ще бъде излъчено вътрешно до всички звена на BBC, а служителите ще могат да задават въпроси. Дейви все още не е коментирал публично ситуацията, след като в неделя съобщи, че се оттегля от поста.

Заплахата за съдебен иск идва, след като BBC призна "грешка в преценката" в начина, по който документалният филм е редактирал част от речта на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г.

В писмо на юридическия екип на Тръмп се настоява BBC да оттегли материала, да се извини и да заплати обезщетение, като крайният срок е 22:00 GMT в петък, 14 ноември. Ако корпорацията откаже, Тръмп ще заведе дело за "не по-малко от $1 млрд."

Медийният юрист Марк Стивънс коментира пред BBC, че корпорацията не бива да се поддава на натиск. Според него Тръмп би имал затруднения да докаже реални щети, особено предвид силните защити на свободата на словото в САЩ. "Трудно е да се види как подобен иск може да издържи финансово или юридически", казва Стивънс.

В същото време редица политици във Великобритания заявиха подкрепа за BBC . Бившият заместник-министър на културата Тангам Дебонайър определи корпорацията като "една от най-ценните институции на нашата демокрация" и призова за укрепване на независимостта ѝ от политическо влияние.

Заплахата на Тръмп идва на фона на още няколко кризи за BBC, които доведоха до оставките на Тим Дейви и ръководителката на новините Дебора Търнес. Корпорацията е под засилено внимание заради редакционни решения, включително критики към документалния филм за Тръмп, покритието на BBC Arabic на войната в Газа и отразяването на темата за транс правата.

В съобщението си до служителите в неделя Дейви заяви: "В BBC бяха допуснати грешки и като генерален директор аз трябва да поема крайната отговорност." Оставането му на поста ще продължи още няколко месеца, докато се осигури плавен преход към негов наследник.

Директорът на BBC Тим Дейви и главната директорка на новините и актуалните програми Дебора Търнес подадоха оставка, като в писма до служителите признаха, че са допуснати грешки и че продължаващият спор около редакционни решения е нанесъл щети върху репутацията на корпорацията.

Поводът е документален филм на Panorama за Доналд Тръмп, в който негово изказване е било редактирано по начин, създаващ впечатление, че той насърчава щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. BBC призна, че монтажът е подвел зрителите, и се извини за "грешка в преценката".

След публикация в The Telegraph с изтекла вътрешна жалба от бивш външен медиен съветник, към BBC постъпиха над 500 оплаквания. Междувременно Доналд Тръмп изпрати писмо, в което заплашва корпорацията със съдебен иск за 1 милиард долара, ако не последват публично извинение, оттегляне на документалния филм и "подходящо обезщетение".

Какво стои зад скандала

Документалният филм "Trump: A Second Chance?" е излъчен дни преди президентските избори в САЩ през октомври 2024 г. Според изтеклия меморандум BBC и създателите на филма са монтирали две далечни части от реч на Тръмп, отделени с над 50 минути, така че той да звучи като призив към насилие. В оригинала Тръмп казва: "Ще отидем до Капитолия и ще подкрепим нашите сенатори и конгресмени". Във версията на Panorama изречението е свързано с друга част от речта, включваща думите "И ще съм там с вас. И ще се борим. Ще се борим се като дяволи."

В изтеклия доклад се предупреждава, че подобна "манипулация на събитията" вреди на доверието към BBC.

Източник: БТА/АР

Други редакционни критики

Докладът поставя въпроси и за други области от работата на корпорацията:

Отразяването на войната в Газа от BBC Arabic - сигнал за "системни проблеми с безпристрастността". BBC посочва, че е преструктурирала екипа и е назначила ръководител по редакционни стандарти, говорещ арабски език. Отразяването на темите, свързани с транс общността, според меморандума специализираните репортери "възпрепятствали" отразяването на спорни въпроси.

BBC е признала част от критиките и е предприела мерки.

Какво казаха Дейви и Търнес

В заявлението си Тим Дейви подчерта, че не посочва само един скандал като причина за оставката, но призна, че "са допуснати грешки" и че като директор носи крайната отговорност.

Дебора Търнес беше по-кратка:

"Продължаващият спор около Panorama за президента Тръмп вече вреди на BBC - институция, която обичам. Като ръководител на новините отговорността е моя."

Тя отрече твърденията, че BBC News е "институционално пристрастна".

Контекст и последици

Управлението на Тим Дейви беше белязано от редица други кризи: от санкции на Ofcom за нарушаване на правилата при документален филм за Газа до спорни случаи с водещи на предавания, свързани с расизъм, антисемитски изображения и неподходящо поведение.

Оставката на Дейви идва в ключов момент, предстои преглед на Кралската харта на BBC през 2027 г., която определя мандата и финансирането на корпорацията. Дейви посочи, че "е време нов генерален директор да има възможност да участва в процеса".

Кой може да поеме ръководството

