Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Скандал с манипулирана реч на Тръмп разтърси британската корпорация

9 ноември 2025, 22:21
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Източник: БТА/АР

Г енералният директор на BBC Тим Дейви обяви оставката си в неделя, слагайки край на 20-годишната си кариера в компанията и петгодишния си мандат начело на организацията.

Решението му идва на фона на разгорещен спор около редакционните стандарти на ВВС.

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

  • Какво предизвика оставката

Непосредствената причина беше документален филм от водещата поредица на BBC за актуални събития – „Панорама“, който бе обвинен, че подвежда зрителите чрез манипулативен монтаж на реч на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г.

Редакцията на кадрите е създала впечатление, че Тръмп директно призовава за насилствен марш към Капитолия във Вашингтон, като са били изрязани неговите последващи думи, насърчаващи мирните демонстрации.

Разкритията се появиха във вътрешна бележка от бившия съветник на BBC Майкъл Прескот, който обвини телевизионния оператор в „сериозна и системна“ пристрастност в редица предавания. Той посочи примери, свързани с отразяването на конфликта в Газа и теми, засягащи транссексуалните хора.

  • Дейви пое отговорност

В оставката си Тим Дейви посочи „много интензивните лични и професионални изисквания“ при ръководенето на ВВС „в тези все по-поляризирани времена“.

Той заяви: „Като цяло ВВС се справя добре, но бяха допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност.“

Оставките както на Дейви, така и на ръководителя на новинарския отдел Дебора Търнес подчертават сериозността на кризата.
Доверието в ВВС и ролята ѝ като безпристрастен обществен радио- и телевизионен оператор сега са подложени на засилен обществен и политически натиск.

  • Реакции и последствия

Британската парламентарна комисия по култура, медии и спорт поиска от ВВС да отговори на обвиненията до понеделник.
Очаква се телевизионният оператор да се извини официално на депутатите за спорния документален филм.

  • По-широкият контекст

Скандалът около речта на Тръмп е само последният от поредица предизвикателства, пред които е изправена корпорацията. ВВС вече бе подложена на критики за начина, по който отразява войната между Израел и "Хамас", както и за предполагаеми антиизраелски предразсъдъци в арабската си служба. Освен това, подходът ѝ към въпросите, свързани с транссексуалните хора, също предизвика полемики.

Допълнително напрежение идва и от дебата за модела на финансиране чрез лицензионни такси и необходимостта от адаптация в условията на нарастваща конкуренция от търговските медии.

  • Какво следва за ВВС

Тим Дейви ще остане временно на поста си, докато бордът на BBC и председателят Самир Шах финализират избора на негов наследник. Ръководството на корпорацията трябва да действа бързо, за да укрепи обществения и политически авторитет на медията, да възстанови доверието на зрителите и да гарантира още по-стриктно спазване на редакционните стандарти.

Източник: TOI    
Тим Дейви Оставка ВВС Редакционни стандарти Доналд Тръмп Пристрастност на медиите
