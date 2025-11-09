Свят

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

9 ноември 2025, 21:00
Източник: Getty Images

Г енералният директор на ВВС подаде оставка в неделя на фона на скандал, след като британската обществена телевизия излъчи редактирани кадри от речта на президента Доналд Тръмп от 6 януари.

Тим Дейви, който оглавява публично финансираната медия през последните пет години, заяви, че поема „крайната отговорност“ за допуснатите напоследък „грешки“. Това стана ясно от изявление, публикувано от ВВС.

„Като цяло ВВС се справя добре, но бяха допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност“, посочи Дейви в съобщението си, в което името на президента Тръмп не се споменава.

Оставката му идва след разкрития, че водещата разследваща програма на ВВС – „Панорама“ – е съчетала два различни откъса от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г., като по този начин е създала внушение, че той директно е призовал своите поддръжници да щурмуват Капитолия.

