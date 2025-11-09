Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Г енералният директор на ВВС подаде оставка в неделя на фона на скандал, след като британската обществена телевизия излъчи редактирани кадри от речта на президента Доналд Тръмп от 6 януари.
🚨 BREAKING: Tim Davie is set to resign as director-general of the BBC after a Telegraph investigation into bias at the broadcaster, according to reports— The Telegraph (@Telegraph) November 9, 2025
Find out more ⬇️https://t.co/kxu9TdKFjI pic.twitter.com/SGXliF8rHQ
Тим Дейви, който оглавява публично финансираната медия през последните пет години, заяви, че поема „крайната отговорност“ за допуснатите напоследък „грешки“. Това стана ясно от изявление, публикувано от ВВС.
„Като цяло ВВС се справя добре, но бяха допуснати някои грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност“, посочи Дейви в съобщението си, в което името на президента Тръмп не се споменава.
BBC head Tim Davie resigns over doctored footage of Trump’s Jan. 6 speech in documentary https://t.co/irV8AA8hLs pic.twitter.com/rf3pVb741d— New York Post (@nypost) November 9, 2025
Оставката му идва след разкрития, че водещата разследваща програма на ВВС – „Панорама“ – е съчетала два различни откъса от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г., като по този начин е създала внушение, че той директно е призовал своите поддръжници да щурмуват Капитолия.
BREAKING: BBC Director General Tim Davie and CEO of News Deborah Turness resign amid controversy over Trump speech editing pic.twitter.com/DVyJeeq1be— BNO News (@BNONews) November 9, 2025