Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Г оворителката на Белия дом – 28-годишната Каролайн Левит е бременна и очаква второто си дете със съпруга си Никълъс Ричио, на 60 г., като сподели новината в Instagram. На снимките Левит позира пред коледната елха, облечена в бяла плетена рокля, държейки коремчето си, пише списание PEOPLE.

„Най-великият коледен подарък, за който бихме могли да мечтаем – момиченце, което ще се роди през май 2026 г.“, написа Левит в публикацията си. „Със съпруга ми сме изключително щастливи, че семейството ни ще се разрасне, и нямаме търпение да видим как синът ни ще стане по-голям брат. Сърцето ми прелива от благодарност към Бог за благословията на майчинството – нещо, което искрено вярвам, че е най-близкото до Рая на земята“.

Левит и съпругът ѝ вече са родители на 18-месечния си син Нико. Високопоставен служител на Белия дом е заявил пред Fox News, че Левит ще запази поста си на говорител, което би я направило първия бременен говорител на Белия дом в историята.

Левит и Ричио се сгодиха по време на коледните празници през 2023 г. и посрещнаха сина си Никълас Робърт Ричио, наричан „Нико“, на 10 юли 2024 г.

Малко след раждането на сина си Левит се върна на работа по кампанията на Доналд Тръмп за президентските избори през 2024 г., като заяви, че е решила да се откаже от отпуск по майчинство след опита за покушение срещу Тръмп на 13 юли в Бътлър, щата Пенсилвания.

„Погледнах съпруга си и казах: „Изглежда се връщам на работа“, разказа тя пред The Conservateur в интервю от октомври 2024 г.