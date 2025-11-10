Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Б и Би Си се извини за редактирането на реч, която създаваше впечатлението, че американският президент Доналд Тръмп е отправил „пряк призив за насилие“ точно преди нападението над Капитолия през 2021 г., като го нарече „грешка в преценката“.

Нарастващото възмущение около скандалната редакция доведе до драматичните оставки на двама от висшите ръководители на телевизията.

Това също така поднови дебата във Великобритания относно Би Би Си, която е обичана от мнозина, но отдавна е обект на обвинения в институционална пристрастност, редовно от страна на политическата десница, а напоследък и от страна на левицата.

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

В писмо до депутатите председателят на Би Би Си Самир Шах заяви, че приема, че начинът, по който речта на Тръмп е била редактирана в един от водещите документални филми, „е създал впечатлението за пряк призив за насилие“.

„Би Би Си би искала да се извини за тази грешка в преценката“, добави той, обещавайки да реформира надзора в публично финансираната телевизия, наред с други неща.

Това стана часове след като генералният директор Тим Дейви и изпълнителният директор на Би Би Си Нюз Дебора Търнес подадоха оставка на фона на ескалиращата реакция по въпроса, предаде АФП.

Тръмп веднага отпразнува оставките, обвинявайки журналистите от Би Би Си, че са „корумпирани“ и „нечестни“. Неговият прессекретар нарече телевизията „100% фалшиви новини“.

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Но говорителят на британският министър-председател Кир Стармър отвърна.

„Би Би Си има жизненоважна роля в ерата на дезинформацията“, каза той, макар да подчерта: „Важно е Би Би Си да действа бързо, за да поддържа доверието и да коригира грешките веднага, когато се появят.“

Спорът възниква в момент, когато правителството на Стармър се готви да започне политически чувствителен преглед на хартата на Би Би Си, която очертава рамката за управление и финансиране на корпорацията. Настоящата харта изтича през 2027 г.

Телевизионният оператор, който през последните години се сблъска с продължителен период на финансови затруднения и съкрати стотици работни места, се финансира от лицензионна такса, която плаща всеки, който гледа телевизия на живо в Обединеното кралство.

Някои приветстваха оставките, докато други се опасяват от влиянието на десните критици, включително в Съединените щати.

Бившата журналистка на Би Би Си Карен Фаулер-Уот, ръководителка на катедрата по журналистика в университета „Сейнт Джордж“ в Лондон, заяви, че институцията „сега наистина е в кризисна ситуация“.

Тя отбеляза, че е „много трудно да не се разглежда това като атака от страна на десницата, имайки предвид медийната екосистема, в която всички живеем“.

Бившият консервативен министър-председател Борис Джонсън заплаши да спре да плаща лицензионната такса, а настоящият лидер на консервативната партия Кеми Баденоч приветства оставките след „поредица от сериозни провали“.

Но Ед Дейви, лидер на центристките либералдемократи, призова Стармър да каже на Тръмп да „не се меси“ в Би Би Си.

„Лесно е да се разбере защо Тръмп иска да унищожи най-големия източник на новини в света. Не можем да му позволим“, заяви Дейви.