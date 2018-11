Белият дом заяви, че прекратява временно акредитацията на кореспондента на Си Ен Ен в американското президентство Джим Акоста, предаде Асошиейтед прес.

Решението беше взето след разгорещен спор вчера между Акоста и президента Доналд Тръмп.

Той започна, след като на пресконференция Акоста зададе въпрос на Тръмп за кервана с мигранти, движещ се от Латинска Америка към южната граница на САЩ.

Когато Акоста опита да зададе допълнителен въпрос, Тръмп каза: "Достатъчно!" След това сътрудничка на Белия дом опита да вземе микрофона на журналиста.

Опитът й обаче се оказа безуспешен.

CNN journalist Jim Acosta banned from White House after Trump calls him 'rude, terrible person' after this. Trump has had it in for Acosta for a while now. This is President “media arevthe enemy of the people” pic.twitter.com/4W1asSNPNV https://t.co/1hZiojJHWo h/t @infinitewords14

Прессекретарят на Белия дом Сара Сандърс обвини Акоста в неприемливо поведение спрямо сътрудничката на Белия дом, която се опита да му отнеме микрофона.

Журналистът потвърди в "Туитър", че знае, че е лишен от достъпа си до Белия дом, предаде ДПА. Той неведнъж е влизал в спорове с президента.

Си Ен Ен излезе със становище, в което казва, че напълно стои зад действията на журналиста.

От своя страна американският президент нарече Акоста "враг на хората".

PEN America is suing President Trump for banning certain journalists from covering the White House and threatening to revoke credentials; now he has gone a step further by revoking the press pass of @CNN's @Acosta, in a clear attack on the First Amendment. https://t.co/BdIjmQ63cD