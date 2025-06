GBU-57 А/В: С какво Тръмп пробива подземните ядрени обекти в Иран

Д оналд Тръмп обяви, че е нанесъл удари по ядрени обекти в Иран, но не навлезе в детайли относно използваните бомби и бомбардировачи. Според световните агенции Франс прес, Асошиейтед прес и Ройтерс много вероятно е за ударите да са били използвани използвани американски тежки стратегически бомбардировачи и мощни американски противобункерни бомби.

Американската противобункерна бомба, която единствено e способна да проникне на дълбочина под повърхността на земята и да разруши намиращи се дълбоко под земята ирански ядрени съоръжения, е стратегическото оръжие, известно като GBU-57 А/В и е с тегло 13 тона и дължина 6,6 метра. Тя е способна е да проникне на десетки метри дълбочина, преди да се взриви. Израел не разполага с такъв боеприпас и това му пречеше да постигне целта си, а именно да попречи на Техеран да създаде ядрено оръжие. Бомбата GBU-57 А/В е проектирана, за да проникне на над 60 метра под земята, преди да експлодира. Противно на много ракети или бомби, които детонират заряда си в момента на удара, тази противобункерна бомба се врязва и вкопава в земята, за да избухне само и единствено, когато достигне подземното съоръжение.

Тези оръжия имат "много дебела обвивка от подсилена стомана", която им помага да "проникват през скални пластове", казва пред АФП Масао Далгрен, специалист по оръжия в мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания, базиран във Вашингтон. Ефикасността й е в детонатора, който не се активира при удара, а открива кухини, за да се взриви, когато бомбата влезе в бункера, казва Далгрен.

Американската бомба, която може да промени конфликта в Близкия изток

Засега Тръмп лично не е оповестил официално точно такива бомби са били използвани при американските удари по иранските обекти, отбелязва Асошиейтед прес. Бомбите са с конвенционални бойни глави. Но потвърждението на Международната агенция за атомна енергия, че Иран произвежда високообогатен уран във Фордо, увеличава възможността ядрения материал да бъде освободен във въздуха при удар с такава мощна бомба по обекта, отбелязва агенцията. Но пък израелските удари по ядрения обект в Натанз причиниха радиоактивно замърсяване само на самия обект, но не и в околните райони, припомня още МААЕ.

На теория бомбите GBU-57 A/B биха могли да бъдат пуснати от всеки бомбардировач, който може да носи такова тегло. Но в момента САЩ имат конфигурирани и програмирани за целта единствено бомбардировачите „B-2 Спирит“, които са по стелт технологията, според американските въоръжени сили. B-2 са произведени от „Нотртроп Груман“

Според производителя B-2 може да носи товар до 18 000 килограма, но американските военновъздушни сили казаха, че успешно са тествали B-2, натоварен с две бомби GBU-57 A/B с общо тегло от 27 200 килограма.

The only weapon capable of striking the Fordow nuclear plant is the U.S.exclusive GBU-57 MOP, the world’s most powerful bunker-buster. It can pierce over 60 meters of concrete or 80 meters of rock before exploding.

Only B2 Spirit bombers can deploy it. pic.twitter.com/2fjcDiTBmV