Експерти посочват коя бомба вероятно би пуснал Тръмп над Иран, ако реши да атакува

Т ъй като президентът Доналд Тръмп се приближава до идеята за използване на американски военни средства за нанасяне на удари по ирански ядрени съоръжения, официални лица и експерти предполагат, че 30 000-килограмовата американска бомба „bunker buster“ е единственото оръжие, способно да унищожи завода за обогатяване на гориво във Фордо - съоръжение, смятано за ключово за ядрената програма на Техеран, което е издълбано в планина и се намира дълбоко под земята, пишe CNN .

