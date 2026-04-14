FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

14 април 2026, 10:10
Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Тръмп: Иран настоява за споразумение

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Папа Лъв XIV отговори на Тръмп: Не се страхувам, ще продължа да говоря за мир

Тръмп с остри критики към папа Лъв и AI изображение, което предизвика бурни реакции

Иран: „Двойните стандарти" на САЩ спъват мирното споразумение

Е вропейският съюз е поставил 27 условия пред новия министър-председател на Унгария в замяна на отблокирането на 35 милиарда евро европейски субсидии за страната, пише The Financial Times.

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва. В списъка са включени също антикорупционни проверки и отмяна на решения от епохата на Виктор Орбан, признати за нарушаващи правилата на ЕС, като се започне от отношението към търсещите убежище и се стигне до гарантиране на академичната свобода.

Представители на Европейската комисия очакват също така скорошни преговори с победилия на парламентарните избори лидер на партията "Тиса“ Петер Мадяр и неговия екип за разрешаване на безизходната ситуация, възникнала поради отказа на Унгария да спази решението на Съда на Европейския съюз, който призна будапещенското законодателство за предоставяне на убежище за нарушение на правилата на ЕС. Този спор струва на Унгария ежедневна глоба в размер на 1 млн. евро, която в крайна сметка достигна почти 900 млн. евро и която Брюксел удържа от дела на страната в бюджета на ЕС.

"Имаме много лостове за влияние. На Мадяр се оказва натиск и мисля, че той иска да постигне резултати възможно най-бързо“, коментира представител на ЕС.

Мадяр заяви, че първите му пътувания в чужбина ще бъдат посещения във Варшава и Виена, след което ще отпътува за Брюксел. В неделя в Унгария се проведоха парламентарни избори. Победа отбеляза опозицията, която спечели конституционно мнозинство.

Лидерът на спечелилата изборите в Унгария партия "Тиса“ Петер Мадяр вече заяви, че Будапеща ще продължи да купува руски петрол, няма да участва в отпускането на кредит от Европейския съюз за Украйна и не подкрепя ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.

Източник: ИА "Фокус"    
Европейски съюз Унгария Петер Мадяр ЕС субсидии Условия на ЕС Кредит за Украйна
Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли" и защо е опасно

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

БезГранично: Какво трябва да знаете за живота в Естония

На север, там, където Балтийско море среща иновациите, една малка, но смела нация тихо пренаписва правилата на бъдещето

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня", остава в ареста

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

