FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Е вропейският съюз е поставил 27 условия пред новия министър-председател на Унгария в замяна на отблокирането на 35 милиарда евро европейски субсидии за страната, пише The Financial Times.

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва. В списъка са включени също антикорупционни проверки и отмяна на решения от епохата на Виктор Орбан, признати за нарушаващи правилата на ЕС, като се започне от отношението към търсещите убежище и се стигне до гарантиране на академичната свобода.

EU sets 27 conditions for Hungary's new PM to unfreeze €35 billion in funds. Requirements include unblocking a €90 billion loan to Ukraine and lifting the veto on Russia sanctions. (FT) pic.twitter.com/vxGZeg5gHV — World Vibe (@world_vibe_en) April 13, 2026

Представители на Европейската комисия очакват също така скорошни преговори с победилия на парламентарните избори лидер на партията "Тиса“ Петер Мадяр и неговия екип за разрешаване на безизходната ситуация, възникнала поради отказа на Унгария да спази решението на Съда на Европейския съюз, който призна будапещенското законодателство за предоставяне на убежище за нарушение на правилата на ЕС. Този спор струва на Унгария ежедневна глоба в размер на 1 млн. евро, която в крайна сметка достигна почти 900 млн. евро и която Брюксел удържа от дела на страната в бюджета на ЕС.

"Имаме много лостове за влияние. На Мадяр се оказва натиск и мисля, че той иска да постигне резултати възможно най-бързо“, коментира представител на ЕС.

Мадяр заяви, че първите му пътувания в чужбина ще бъдат посещения във Варшава и Виена, след което ще отпътува за Брюксел. В неделя в Унгария се проведоха парламентарни избори. Победа отбеляза опозицията, която спечели конституционно мнозинство.

Лидерът на спечелилата изборите в Унгария партия "Тиса“ Петер Мадяр вече заяви, че Будапеща ще продължи да купува руски петрол, няма да участва в отпускането на кредит от Европейския съюз за Украйна и не подкрепя ускореното присъединяване на Украйна към ЕС.