Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

Инж. Георги Даракчиев препоръча на купувачите по принцип да изискват разрешителното за строеж

29 май 2026, 20:50
С кандалът около комплекса "Баба Алино" край Варна се разраства. Трима, свързани с дейността на корпорация "Куб" са задържани. Уволнен е шефът на кадастъра в морската столица, както и четирима служители на дирекцията за строителен контрол в Общината. Институциите взаимно си прехвърлят вината за строителството, а собствениците са разтревожени за това какво ще се случи. Темата коментира началникът на ДНСК инж. Георги Даракчиев в "Интервюто на Новините на NOVA".

Той посочи, че узаконяване на постройките няма как да се случи, защото няма такава процедура през последните 20 години. За последно за узаконяване може да се говори само за строежи, за които няма разрешение за строеж и са изпълнени до 26 юли 2003 г.

Инженерът каза, че в случая с „Баба Алино” само Община Варна е тази, която може да махне строежите, това не е ангажимент на ДНСК. Експертът каза, че за „Баба Алино” е постъпвал сигнал единствено в регионалната дирекция във Варна, която е самостоятелна структура.

През 2024 година е постъпил сигнал в РДНСК-Варна, извършена е проверка с представители на Район "Приморски", Регионална дирекция по горите и представители на икономическа полиция, обясни Даракчиев. Установено е, че има нередности и са изпратени протоколите от проверка в Район "Приморски", а след това случаят е разглеждан от Община Варна, допълни още той.

По негови думи Община Варна знае за случая с "Баба Алино" още от 2024 година, трябвало е да издаде констативни актове и заповеди за премахване на "града фантом", но това не се е случило.

Експертът препоръча, ако се купува имот, задължително да се изисква разрешителното за строеж. Ако имотът вече е завършен и се експлоатира, трябва да има разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект на Общината в зависимост от категорията на строежа.

