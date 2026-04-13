Мадяр: Знам кой е кръстникът на приятелствата на Орбан, Вучич и Фицо

„Много добре зная какво се случва и в Сърбия и какви са връзките между правителствата на Орбан и на Вучич. Наясно съм и за връзките с Фицо от Словакия. Знам кой е кръстникът на тези приятелства.“

Това заяви унгарският политик Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ победи убедително управлявалата досега ФИДЕС на Виктор Орбан на вчерашните парламентарни избори в Унгария.

На въпрос дали ще промени двустранните отношения със Сърбия на Александър Вучич, Мадяр припомни, че по време на предизборната кампания режимът на Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“. Според него Сърбия се е отдръпнала в последния момент.

„Добре, че го направиха, защото правителството на „Тиса“ ще разследва случая. Ако е имало опасност, премиерът трябваше да поеме отговорност, а не да играе театрална постановка“, каза Мадяр.

„Видях протестите в Сърбия. Медиите там са в тежко положение, както бяха при Орбан в Унгария. Изпращам послание до сръбския народ - трябва да използват силата от унгарските изборите предната нощ. Даваме надежда на всички други държави с хибридни режими. Ако хората са обединени, можем да се справим в тежки ситуации. Надявам се това да даде надежда на Сърбия,“ заяви Мадяр.

Бъдещият премиер на Унгария добави, че сравнително добрите отношения със Сърбия трябва да бъдат запазени заради унгарците, които живеят в съседната страна. Мадяр посочи, че с Вучич мислят различно за света, но би се радвал да се срещне с него.