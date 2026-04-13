Мадяр: Украйна не може да влезе в ЕС

П обедителят на парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр подчерта, че не подкрепя ускорено присъединяване на Украйна към Европейския съюз, докато страната е във война с Русия.

„На първо място, става дума за държава, която е във война. Европейският съюз изобщо не може да приеме страна, която се намира във война“, каза той пред журналисти.

Той заяви, че ще направи „всичко по силите си, за да гарантира, че това наистина ще бъде началото на нова ера“ и призова президента Тамаш Шуйок, съюзник на досегашния премиер Виктор Орбан, да свика парламента „възможно най-скоро“.

„Страната ни няма време за губене. Унгария е в беда във всяко отношение. Тя беше ограбена, разграбена, предадена, задлъжняла и съсипана“, каза той пред журналисти.

Партията на Мадяр „Тиса“ спечели мнозинство от две трети на парламентарните избори, при рекордна избирателна активност за цялата история на страната след падането на комунистическия режим.

Десетки хиляди ликуващи привърженици излязоха по улиците на столицата Будапеща, за да отпразнуват победата.