Свят

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

29 май 2026, 20:02
Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се твърди, че дронът, паднал в Румъния, е руски, след като Европа реагира остро на инцидента.

Дронът се разби през нощта срещу петък, рани двама души и предизвика пожар. Румъния обяви, че апаратът е руски, модел „Геран“-2.

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

„Току-що научих, преди да вляза в тази зала, че нещо се е случило с нещо, което уж било наш дрон“, каза Путин на пресконференция в казахстанската столица Астана.

„Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи летателен апарат, докато не бъде извършена експертиза“, заяви той.

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

„Ако ни предоставят обективни данни, тогава ще оценим случилото се“, добави Путин.

Навлизания на дронове в румънското въздушно пространство са засичани десетки пъти от началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г., но това е първият случай, при който жилищна сграда в Румъния е ударена.

Източник: БГНЕС    
Владимир Путин Румъния дрон
Последвайте ни
Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 18 минути

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 26 минути

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

България Преди 2 часа

По време на карантинния срок след пръскане животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

България Преди 2 часа

Открит е над половин килограм хероин

.

Яжте ягоди само по това време: Tялото ще получи максимална енергия и ползи

Любопитно Преди 2 часа

Ягодите съдържат фибри и антиоксиданти, които водят до стабилно производство на енергия

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

България Преди 2 часа

Разследването по случая продължава от ГДБОП

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Любопитно Преди 3 часа

В малката мандра в село Франоа в Източна Франция машините работят на пълни обороти

Работник падна от петия етаж в Сливен

Работник падна от петия етаж в Сливен

България Преди 3 часа

Мъжът е с опасност за живота и е настанен в интензивното отделение

с

Намери своето модно вдъхновение с телефон в ръка

Технологии Преди 3 часа

Интересните идеи са навсякъде, а вече е по-лесно от всякога да разбираме повече за всяка визия чрез най-новите умни технологии!

Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

Любопитно Преди 3 часа

Нов сериал за детството на Селин Дион допълва голямото завръщане на звездата през 2026 г. Освен на малкия екран, певицата ще се срещне с публиката и на живо с поредица от ексклузивни концерти в Париж въпреки здравословните си проблеми

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Свят Преди 3 часа

Медведев: Граждани на ЕС, трябва да разберете, че вашите власти едностранно влязоха във война с Русия

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

България Преди 3 часа

Младежът е настанен в неврохирургията на „Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

Любопитно Преди 3 часа

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака превърна корта в Париж в моден подиум. Въпреки недоволството на някои от съперничките ѝ, японската звезда няма намерение да спира с екстравагантните тоалети и блясъка

.

Сензационен търг: Продават тайните вина на Сталин и династията Романови

Любопитно Преди 4 часа

Властите в Грузия планират да продадат колекцията, част от която датира от началото на XIX век, на търг, а средствата да използват за откриване на винено училище в Грузия

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

България Преди 4 часа

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване

Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

България Преди 4 часа

Каменов: Няма да допусна да се злоупотребява с името ми

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Керана като Мисис Ловет в бродуейския хит „Суини Тод“

Edna.bg

Разкриха най-топлите плажове в Европа за лято 2026

Edna.bg

България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство

Gong.bg

"Левски на Левскарите" покани на среща Атанас Бостанджиев

Gong.bg

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Nova.bg

Уволниха директора на дирекцията, отговаряща за строителния контрол във Варна

Nova.bg