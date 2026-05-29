Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

С ъс заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството от днес е назначен нов Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предишните членове на ръководния орган на агенцията са освободени.

За председател на Управителния съвет на АПИ се назначава Александър Тодоров.

Александър Тодоров има придобита магистърска степен като строителен инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Досега е директор на Института по пътища и мостове при АПИ. Заемал е различни длъжности в структурата от 2013 г. досега. Преди това е работил като инженер строителни конструкции.

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ „Хемус“, лот 3.1 на АМ „Струма“, Аспаруховия мост във Варна и други.

За членове на Управителния съвет на Агенцията се назначават Людмила Елкова и Венцислав Ангелов.

До края на 2025 г. Людмила Елкова е заемала поста председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД. В периода 2018-2024 г. е била член на Управителния съвет на БНБ. и член и заместник-председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса- София” АД. Била е също заместник председател на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ“АД. Заемала е позициите алтернативен управител на Международния валутен фонд за България, член на Управителния съвет на Държавен Фонд „Земеделие“, както и член на УС на Националния доверителен екофонд. В различни периоди е била е съветник на министъра на околната среда и водите, както и на министъра на младежта и спорта. Била е заместник-министър на финансите. Преди това е била ключов експерт юрист и експерт по данъчния компонент на проект на ЕК в Косово. Елкова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство.

Инж. Венцислав Ангелов е завършил Строителен техникум „Ангел Попов“ – Велико Търново, специалност „Транспортно строителство“. Има придобита инженерна специалност от ССВСУ-ВВИСУ „Любен Каравелов“ – София, както и специалност „Стопанско управление“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В периода декември 2022 – юни 2023 г. е бил председател на Управителния съвет на АПИ.

Той е магистър – инженер от Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Технология и управление на транспорта“. Дипломиран инженер-магистър и от НВУ „В. Левски“, със специалност „Защита на населението и инфраструктурата“.

Работил е над 10 години в Областно пътно управление - Велико Търново, включително като директор. Има дългогодишен опит в сферата на строителството. Работил е 4 години и във водеща пътностроителна фирма в Германия.