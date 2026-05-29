Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

М инистерски съвет прие решение за удължаване до 30.06.2026 г. на срока на пребиваване на територията на Република България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Кацането на машините на летище „Васил Левски“ в София беше разрешено от предишното правителство на 4 март 2026 г., при условие те да не участват в бойни мисии. Освен това беше позволено и разполагането на до 500 души обслужващ персонал от САЩ.

С настоящото решение на кабинета на Румен Радев не се променят характерът, параметрите и условията на вече приетото решение.