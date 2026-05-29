Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

При една от атаките с министър Николай Младенов бяхме в лагера на Осама бин Ладен

29 май 2026, 19:40
Т ой е бил в Кандахар, Баграм, Кабул, Сумалия, Йемен, Ирак. Войната от първо лице такава, каквато никой няма показва. Служил дълги години в армията, военна полиция,  а след това като наемник в най-опасните точки на света. И не, това не е разговор с бивш военен. Това е история за война на живот и смърт, оцеляване, страх. От първо лице, без фалшив героизъм. 

Ракетен обстрел и Николай Младенов

Най-близо до смъртта съм бил може би по време на ракетните атаки, когато бяхме дислоцирани в летище Кандахар. Имахме много ракетни атаки, те не спираха и тогава беше реалната опасност. Тогава в България служих в 13-та бронетанкова бригада, а имам мисии в Афганистан 2009, 2010 и 2011. Бяхме в провинция Кандахар в предна оперативна база "Линдзи".

Датата е 24 януари 2010 г,  когато 4 българи от контингента са ранени, един е в кома, точно по време на посещението на тогавашния военен министър Николай Младенов. Това беше успешен за талибаните ракетен обстрел.

Има няколко ракетни атаки в един и същ момент,  т.е. талибаните изстрелват няколко ракети. Не знам за попадение извън базата, но имаше попадение директно вътре в спалните помещения, където е българския контингент.   Николай Младенов беше на повече от 200 метра, той беше в напълно обезопасена сграда. Това го знам, защото ние бяхме заедно цял ден навън,  бяхме във фермите Тарнак, Южен Кандахар, близо до Червената пустиня. Там е бил основният лагер за подготовка на терористите на Осама бин Ладен и там са планирани атентатите на 11 септември. Там бяхме с министър Младенов.

Бях прикрепен с моите колеги към група от 68 бригада специални сили,  които отговаряха за неговата безопасност.

Пленените моряци

Когато хутите хванат някой, директно пред камера могат и да го убият. Как се чувства човек, когато е изложен на такъв риск? Замисля се доста дали ще се събуди сутрин, дали няма да бъде хванат. Защото точно когато беше отвлечен кораба с български офицери на борда, мисля, че първият офицер и капитана бяха българи, ние минавахме покрай този кораб и го виждахме.  Той беше в залива Камаран,  което е в близо до Ал Худейда, Северозападен Йемен. Това, което си мислех, е, че се надявам българските моряци да не повторят случая с българските медици в Либия.

Стрелбата

Групата, която смени  нашата в предна оперативна база  Линдзи, през 2011-2012 г,, афганистански  войник откри огън по нашата група и един от  членовете на тази група го застреля. След това го дислоцираха  да служи в Кабул. Преместиха го, за да няма акт на отмъщение от страна на афганистанците. Просто превентивни мерки за сигурност. 

ЦРУ

През 2018 г. вече бях контрактор в частна фирма. Ние охранявахме най-голямата американска военно-въздушна база в света – авиобаза Баграм. Няколко българи бяхме задържани от частна фирма, която имаше договорни отношения с ЦРУ.  Фирмата  изпълняваше задължения  по така наречения СИСТ-7,  което е Counter Intelligence Support Team. ЦРУ сключва договори с такива частни фирми.  Нямахме никаква идея защо ни задържат. Предполагам, че поради вътрешни игри някакви, трябваше началството на фирмата ни да бъде сменено. Нарочиха ни по някакви обвинения, за които  нямахме никаква представа.Това стана като на филм. Аз си отивам към спалните помещения и виждам трима от моите колеги задържани по бельо отвън. Господа, които са контрактори  към, както казах, частна фирма,  която е подизпълнител на ЦРУ, пиещи енергийни напитки и играли много Call of Duty- брадясали, с бронежилетки, цивилни, гледащи лошо на кучета. Те извършваха претърсване на стаите. Нищо не намериха, разпитаха ни и след няколко часа ни освободиха.

