Свят

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Те я определиха като повратен момент за страната и сигнал за връщане към европейските ценности

13 април 2026, 08:48
С ветовните лидери побързаха да поздравят Петер Мадяр за убедителната му победа на изборите в Унгария, определяйки я като повратен момент за страната и сигнал за връщане към европейските ценности.

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр, за да го поздрави за победата му на унгарските избори, предаде "Ройтерс".

"Току-що говорих с Петер Мадяр, за да го поздравя за победата му в Унгария!", написа френският лидер в X. "Франция приветства демократичното волеизлияние на унгарския народ. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа".

Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави унгарския опозиционен лидер Мадяр за победата на днешните избори.

"Унгарският народ се произнесе. Уважаеми Петер Мадяр, искрени поздравления за спечелените избори. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Да обединим сили в името на силна, сигурна и, преди всичко, обединена Европа. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", написа канцлерът в послание в социалната мрежа X, в което поздрави Мадяр и на унгарски.

Победата на опозиционния лидер Мадяр приветства и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Една държава се връща на европейския път. Съюзът става по-силен", написа Урсула фон дер Лайен в съобщението публикувано на английски и унгарски.

Украинският президент Володимир Зеленски също поздрави лидера на унгарската проевропейска партия ТИСА Петер Мадяр за победата му на изборите и обеща да работи с него за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността, предаде Ройтерс.

"Важно е, когато конструктувният подход печели", написа Зеленски в  Теlegram.

"Готови сме за среща и за съвместна конструктивна работа за благото на нашите два народа, а също и в името на мира и сигурността и на стабилността в Европа".

Победата на Мадяр има важно значение за Украйна. Загубилият вота премиер Виктор Орбан е в обтегнати отношения с Киев и дори блокира европейски заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин.

Британският премиер Киър Стармър се присъедини към останалите европейски лидери, поздравили тази вечер победителя на унгарските избори Петер Мадяр, съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА и "Ройтерс".

"Поздравления за Петер Мадяр за изборната му победа. Това е исторически момент не само за Унгария, но и за европейската демокрация. Очаквам с нетърпение да работим заедно за сигурността и благоденствието на нашите страни", написа британският лидер в X.

Поздравления за убедителната изборна победа на Петер Мадяр, на когото италианското правителство желае успешна работа, написа италианският премиер Джорджа Мелони в каналите си в социалните мрежи, предаде АНСА.

"Благодаря на моя приятел Виктор Орбан за интензивното сътрудничество през тези години и знам, че дори и в опозиция той ще продължи да служи на своята нация", допълни тя.

Мелони и Орбан са представители на европейската консервативна десница и през годините защитаваха сходни позиции по въпросите на миграцията, демографията и  традиционните ценности.

Източник: Reuters, БТА    
Петер Мадяр Орбан Унгария избори
