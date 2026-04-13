Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

С ветовните лидери побързаха да поздравят Петер Мадяр за убедителната му победа на изборите в Унгария, определяйки я като повратен момент за страната и сигнал за връщане към европейските ценности.
Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария
Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр, за да го поздрави за победата му на унгарските избори, предаде "Ройтерс".
"Току-що говорих с Петер Мадяр, за да го поздравя за победата му в Унгария!", написа френският лидер в X. "Франция приветства демократичното волеизлияние на унгарския народ. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа".
Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026
La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa
Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави унгарския опозиционен лидер Мадяр за победата на днешните избори.
"Унгарският народ се произнесе. Уважаеми Петер Мадяр, искрени поздравления за спечелените избори. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Да обединим сили в името на силна, сигурна и, преди всичко, обединена Европа. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", написа канцлерът в послание в социалната мрежа X, в което поздрави Мадяр и на унгарски.
The Hungarian people have decided. My heartfelt congratulations on your electoral success, dear @magyarpeterMP. I am looking forward to working with you. Let’s join forces for a strong, secure and, above all, united Europe. Gratulálok, kedves Magyar Péter!— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026
Победата на опозиционния лидер Мадяр приветства и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Една държава се връща на европейския път. Съюзът става по-силен", написа Урсула фон дер Лайен в съобщението публикувано на английски и унгарски.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
Украинският президент Володимир Зеленски също поздрави лидера на унгарската проевропейска партия ТИСА Петер Мадяр за победата му на изборите и обеща да работи с него за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността, предаде Ройтерс.
"Важно е, когато конструктувният подход печели", написа Зеленски в Теlegram.
"Готови сме за среща и за съвместна конструктивна работа за благото на нашите два народа, а също и в името на мира и сигурността и на стабилността в Европа".
Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026
Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.…
Победата на Мадяр има важно значение за Украйна. Загубилият вота премиер Виктор Орбан е в обтегнати отношения с Киев и дори блокира европейски заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин.
Британският премиер Киър Стармър се присъедини към останалите европейски лидери, поздравили тази вечер победителя на унгарските избори Петер Мадяр, съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА и "Ройтерс".
"Поздравления за Петер Мадяр за изборната му победа. Това е исторически момент не само за Унгария, но и за европейската демокрация. Очаквам с нетърпение да работим заедно за сигурността и благоденствието на нашите страни", написа британският лидер в X.
Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026
This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy.
I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries.
Поздравления за убедителната изборна победа на Петер Мадяр, на когото италианското правителство желае успешна работа, написа италианският премиер Джорджа Мелони в каналите си в социалните мрежи, предаде АНСА.
"Благодаря на моя приятел Виктор Орбан за интензивното сътрудничество през тези години и знам, че дори и в опозиция той ще продължи да служи на своята нация", допълни тя.
Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026
Мелони и Орбан са представители на европейската консервативна десница и през годините защитаваха сходни позиции по въпросите на миграцията, демографията и традиционните ценности.