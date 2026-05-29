ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване

29 май 2026, 19:26
Източник: БТА

В ърховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 19.12.2025 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което на Рангел Бизюрев е наложени наказание от 17 години затвор за умишленото убийство на Димитър Малинов от Цалапица, съобщиха от пресцентъра на съда. Решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Осъдиха на 15 години при строг режим Рангел Бизюрев

Припомняме, че през април миналата година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Бизюрев за убийството на Малинов. С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като наказанието „лишаване от свобода“ е увеличено на 17 години. Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са помогнали да се зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март миналата година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Делото пред ВКС бе образувано по касационни жалби на подсъдимия Рангел Бизюрев и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението пна Апелативен съд – Пловдив. Съдебният състав на ВКС обаче приема касационните жалби за неоснователни.

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

Върховните съдии не споделят отправеното от един от частните обвинители възражение незаконен състав на първоинстанционния съд поради негова предубеденост и пристрастност. Неоснователно е оплакването на подсъдимия за липса на мотиви на въззивното решение. В рамките на извършените от апелативния съд личен преглед, анализ и оценка на информацията, съдържаща се в наличния доказателствен материал, отговор са получили и поддържаните съществени възражения на защитата както срещу фактическата правилност на присъдата, така и срещу съображенията на първата инстанция по приложимия материален закон, отбелязват от ВКС. Също така се приема, че наказанието, определено с въззивното решение, съответства на индивидуалните особености на извършеното от подсъдимия престъпление, както и на личността му.

Източник: БТА, Константин Костов    
Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Осигуряването „на минимума

